«Укрзалізниця», як обіцяла, відшкодувала пасажирові за пропущений рейс через поламаний експрес до «Борисполя»

«Укрзалізниця», як і обіцяла, виплатила компенсацію єдиному пасажирові, який запізнився на свій рейс через поламаний залізничний експрес до аеропорту «Бориспіль».

Як повідомив сам пасажир Даніель Беккер, який був змушений купити собі квиток на наступний день, в інтерв’ю «Громадському» телебаченню, йому відшкодували витрачену на цей квиток суму в 550 доларів.

«…Зранку мені викликали машину до дому, привезли до «Укрзалізниці». Я написав заяву, і мені видали повну вартість квитка у гривні за курсом продажу. Я їх обміняв на 550 доларів. Потім машина з водієм, яку виділила «Укрзалізниця», відвезла мене до аеропорту», – цитує телеканал слова пасажира, який мав летіти через Доху (Катар) до Австралії.

Він сказав, що через цю затримку пропустив один робочий день, «проте, враховуючи обставини, на роботі зрозуміли».

Квиток на пересадку йому також змінили, повідомляє телеканал.

Попереднього дня, 1 грудня, залізничний експрес, так званий «рейковий автобус», що зв’язує київський аеропорт «Бориспіль» і місто Київ (станції «Дарниця» і «Київ-Пасажирський»), вийшов із ладу по дорозі до аеропорту. Його з запізненням дотягнули до аеропорту на буксирі. Як заявив тоді виконувач обов’язків керівника «Укрзалізниці» Євген Кравцов, попри цю затримку, «всі пасажири встигли на свої рейси». Але з його допису у фейсбуці стало ясно, що насправді не всі: один пасажир таки запізнився, і його перереєстрували на рейс до Дохи на наступний день. Телеканал тоді зв’язався з цим пасажиром, і той розповів, що залізниця пообіцяла йому відшкодувати вартість нового квитка. Цю інформацію, повідомив канал, підтвердив тоді і керівник Південно-західної залізниці Роман Веприцький.

Залізничний експрес від станції «Київ-Пасажирський» до аеропорту «Бориспіль» із часом руху за розкладом 35 хвилин почав роботу попереднього дня перед інцидентом, 30 листопада.