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30 Листопад 2018, Київ 10:59
Новини | Суспільство

Сьогодні запускають залізничний експрес до аеропорту «Бориспіль»

За словами Гройсмана, дорога від вокзалу до аеропорту займатиме 35 хвилин.

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Сьогодні запускають залізничний експрес з київського залізничного вокзалу до аеропорту «Бориспіль». Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Проект реалізували дуже швидко. Від затвердження урядом до запуску першого потяга минуло лише дев’ять місяців», – зазначив міністр.

За словами Гройсмана, дорога від вокзалу до аеропорту займатиме 35 хвилин.

У лютому Кабінет міністрів України підтримав будівництво швидкого залізничного сполучення між Києвом та аеропортом «Бориспіль».

Для цього «Укрзалізниця» підготувала п’ять рейкових автобусів, які курсуватимуть між головним київським залізничним вокзалом та аеропортом «Бориспіль».

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