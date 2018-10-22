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23 Жовтень 2018, Київ 01:18
Новини | Події

«Укрзалізниця» показала рейкові автобуси, які сполучатимуть київський вокзал і «Бориспіль»

На маршруті до «Бориспіля» буде чотири автобуси, ще один – резервний

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«Укрзалізниця» показала рейкові автобуси, які сполучатимуть головний київський залізничний вокзал та аеропорт «Бориспіль», повідомив в.о. голови компанії Євген Кравцов у Facebook.

«Більше не тримаємо інтригу і показуємо відремонтовані рейкові автобуси Pesa. Такі красені будуть курсувати з Центрального вокзалу до міжнародного аеропорту «Бориспіль». Їх буде п’ять. Чотири – на маршруті і один – резервний», – написав Кравцов.

У лютому Кабінет міністрів України підтримав будівництво швидкого залізничного сполучення між Києвом та аеропортом «Бориспіль». В уряді очікують, що рейс дозволить дістатися зі столиці до летовища за 35 хвилин.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян очікує, що колію відкриють наприкінці листопада.

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