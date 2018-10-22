«Укрзалізниця» показала рейкові автобуси, які сполучатимуть київський вокзал і «Бориспіль»

«Укрзалізниця» показала рейкові автобуси, які сполучатимуть головний київський залізничний вокзал та аеропорт «Бориспіль», повідомив в.о. голови компанії Євген Кравцов у Facebook.

«Більше не тримаємо інтригу і показуємо відремонтовані рейкові автобуси Pesa. Такі красені будуть курсувати з Центрального вокзалу до міжнародного аеропорту «Бориспіль». Їх буде п’ять. Чотири – на маршруті і один – резервний», – написав Кравцов.

У лютому Кабінет міністрів України підтримав будівництво швидкого залізничного сполучення між Києвом та аеропортом «Бориспіль». В уряді очікують, що рейс дозволить дістатися зі столиці до летовища за 35 хвилин.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян очікує, що колію відкриють наприкінці листопада.