Підготовлені п’ять рейкових автобусів, які курсуватимуть між Києвом та «Борисполем» – УЗ

«Укрзалізниця» підготувала п’ять рейкових автобусів, які курсуватимуть між головним київським залізничним вокзалом та аеропортом «Бориспіль», повідомив в.о. голови компанії Євген Кравцов на своїй сторінці у Facebook.

«Днями привели до ладу п’ять автобусів виробництва фірми Pesa Bydgoszcz SA. Їх залишилося лише пофарбувати та облаштувати інтер’єр салону. Ремонт робили, як і водиться, власними силами, у локомотивному депо «Гречани». У кожному рейковому автобусі планується розмістити до 90 сидінь», – розповів Кравцов.

Він додав, що на вокзалі розпочалася реконструкція платформи 14 колії, з якої експреси вирушатимуть до аеропорту.

У лютому Кабінет міністрів України підтримав будівництво швидкого залізничного сполучення між Києвом та аеропортом «Бориспіль». В уряді очікують, що рейс дозволить дістатися зі столиці до летовища за 35 хвилин.

Влада розраховує на завершення спорудження лінії до кінця року.