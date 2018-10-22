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22 Жовтень 2018, Київ 22:12
Новини | Економіка

Омелян очікує, що колію від київського вокзалу до «Борисполя» відкриють наприкінці листопада

Омелян про сполучення між київським вокзалом та «Борисполем»: роботи йдуть в доброму графіку

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Залізничну колію від київського вокзалу до аеропорту «Бориспіль» можуть відкрити наприкінці листопада, заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в інтерв’ю телеканалу «Прямий».

«Роботи йдуть в доброму графіку, я думаю, що наприкінці листопада, як і було нам обіцяно прем'єр-міністром, ми зможемо відкрити цей об'єкт. Ми бачимо, що бюджет виявився меншим, ніж було оголошено. Якщо попередня цифра була близько 800 мільйонів гривень, то це зараз складає менше 600 [мільйонів] це – добрий підхід, бо гармонійний розвиток аеропорту «Бориспіль» залежить від того, наскільки є якісним сполучення, і важливо, що тепер буде альтернатива», – розповів Омелян.

У лютому Кабінет міністрів України підтримав будівництво швидкого залізничного сполучення між Києвом та аеропортом «Бориспіль». В уряді очікують, що рейс дозволить дістатися зі столиці до летовища за 35 хвилин.

«Укрзалізниця» заявила, що підготувала п’ять рейкових автобусів, які курсуватимуть між столичним вокзалом та аеропортом «Бориспіль».

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