Користувачі Facebook обрали назву для потягу до аеропорту «Бориспіль»

Швидкісний експрес, що курсуватиме між центральним залізничним вокзалом Києва та міжнародним аеропортом «Бориспіль», назвали Kyiv Boryspil Express, повідомив на своїй сторінці у Facebook виконувач обов’язків голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов. За його словами, назву обирали голосуванням у соцмережі.

«10 тисяч користувачів Facebook долучились до голосування, і це менше ніж за 4 дні. Мені назва імпонує. Переможець конкурсу – Євген Захаров. Євгене, у нас з вами важлива місія – нанести цю назву на рухомий склад», – написав Кравцов.

У лютому Кабінет міністрів України підтримав будівництво швидкого залізничного сполучення між Києвом та аеропортом «Бориспіль». В уряді очікують, що рейс дозволить дістатися зі столиці до летовища за 35 хвилин.

Для цього «Укрзалізниця» підготувала п’ять рейкових автобусів, які курсуватимуть між головним київським залізничним вокзалом та аеропортом «Бориспіль».

Раніше, однак, вже був проект залізничного сполучення між вокзалом та аеропортом, але він не був реалізований. НАБУ розслідувало розкрадання коштів. Йдеться про національний проект «Повітряний експрес» – швидкісна залізниця із Києва до аеропорту «Бориспіль», яка мала запрацювати до кінця 2013 року. Реалізацією проекту займалося нині ліквідоване Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України, яке тоді очолював Владислав Каськів.

Планувалося, що швидкісна електричка йтиме нинішньою залізничною колією до Борисполя, звідки буде прокладена окрема гілка до терміналів аеропорту.