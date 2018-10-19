Дозвіл літакам США літати над сходом України є частиною змін в американських підходах до ситуації – експерт

Американські літаки відтепер зможуть літати над східною територією України – Федеральна авіаційна адміністрація Сполучених Штатів (FAA) після ретельного моніторингу переглянула спеціальні правила щодо заборони на виконання польотів на Сході України. Мова йде про східну частину повітряного простору України та про територію над відкритим морем, де відповідальність за обслуговування повітряного руху покладена на Україну. Дозвіл на відновлення польотів розповсюджується на американські авіакомпанії та їхні компанії-партнери. Про що свідчить таке рішення? В якому контексті його варто розглядати?

«FAA повідомило, що дозволяє здійснювати польоти до трьох додаткових аеропортів України, в тому числі в друге за величиною місто України, Харків, оскільки воно розташоване на безпечній відстані від зони бойових дій», – ідеться в повідомленні агентства Reuters.

Також вильоти та прильоти будуть здійснюватися у міжнародних аеропортах Дніпра і Запоріжжя.

Як наголошують у Федеральному авіаційному управлінні США, умови безпеки «істотно стабілізувалися в деяких регіонах України». Крім того, скасуванню обмеження посприяло те, що протягом понад двох років польоти неамериканських авіакомпаній на чорноморських маршрутах відбувалися безпечно.

Нове рішення FAA «дозволяє використовувати чотири маршрути у західній частині Сімферопольського району польотної інформації в міжнародному повітряному просторі, що перебуває під відповідальністю України. Ці маршрути зі спеціальними умовами планування і виконання польотів, запроваджені «Украерорухом» у серпні 2015 року для гарантування належного рівня безпеки польотів у міжнародному повітряному просторі над відкритим морем з огляду на незаконні дії Російської Федерації», – мовиться на сайті «Украероруху» (Державного підприємства обслуговування повітряного руху України).

Сигнал для інших країн

Це, швидше, індикатив для інших країн

«Очікувати, що кількість американських авіакомпаній, які літають в авіапросторі України, збільшиться, не треба, тому що географічно їм не зручно пролітати через цю територію. Це швидше індикатив для інших країн», – каже в коментарі для Радіо Свобода Олександр Кава – колишній заступник міністра інфраструктури України.

Він вважає це рішення хоч і «не таким, від якого може змінитися ситуація на ринку авіаційного транспорту України», але все ж позитивним, оскільки багато авіакомпаній «навіть не зі США, орієнтуються на ті рішення, які ухвалює адміністрація цивільної авіації Сполучених Штатів».

«І хоча американські літаки ще до введення тієї заборони не особливо часто пролітали через повітряний простір України, про який ідеться у рішенні, все ж і авіакомпанії інших країн, зокрема, з Австралії та деяких країн Близького Сходу зможуть повернутися в цей авіаційний простір і – відповідно – збільшити надходження державного підприємства «Украерорух» за проліт авіакомпаній через авіаційний простір України», – додає Олександр Кава.

Частина змін в американських підходах до ситуації в Україні

У тому, що «рішення FAA є частиною змін в американських підходах до ситуації в Україні», переконаний директор Інституту світової політики Євген Магда. На його думку, «це означає, що Сполучені Штати впевнені у безпеці своїх літаків – не лише повітряних суден, а, власне, пасажирів і насамперед громадян Сполучених Штатів, тому що Америка відома тим, що вона цими питаннями опікується».

У розмові з Радіо Свобода Євген Магда запропонував поглянути на це «у контексті надання тих самих «Джавелінів», тобто це рішення свідчить про просту річ: про те, що у Вашингтоні – як політичному центрі – в незалежну і більш стійку, ніж у 2014 році, Україну вірять, і цю віру підкреслюють відповідними справами».

Близькість до Росії від Харкова і питання довіри

Якщо американська влада дає відповідний дозвіл, то вона впевнена саме у підконтрольності ситуації українській владі. Це питання довіри

Євген Магда звертає увагу на те, що «аеропорт Харкова – це 40-45 кілометрів від російського кордону». «І якщо американська влада дає відповідний дозвіл, то вона впевнена саме у підконтрольності ситуації українській владі, і вона не має в цьому плані сумнівів. Це питання довіри», – вважає Магда.

«Довіра – це річ нематеріальна, але надзвичайно важлива у двосторонніх відносинах. Якщо ми намагаємося наповнити стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами конкретним змістом, а про стратегічне партнерство говорять уже понад 20 років, воно має втілюватися саме через подібні речі», – каже директор Інституту світової політики.

За збігом обставин, оголошення про рішення Федерального авіаційного управління США про скасування заборони польотів над східною частиною України надійшло через кілька днів після того, як в українському небі під час тренувального польоту загинув – поряд із українським пілотом – американський.

«Це все таки свідчення довіри і усвідомлення того, що подібні інциденти, на жаль, який мав місце зі СУ-27, вони можуть бути, і все таки, що там розрізняють катастрофу військового літака під час навчань «Чисте небо» і перспективи польотів пасажирських літаків в Україну», – констатує Євген Магда.

Заборона FAA вперше була запроваджена у квітні 2014 року, коли американським авіакомпаніям рекомендували припинити польоти над анексованим Росією Кримом та зонами військового конфлікту в Україні. Заборона FAA була оновлена після катастрофи літака МН17 у липні 2014 року.