Падіння Су-27 на навчаннях в Україні: відоме ім’я американського пілота

Внаслідок падіння літака Су-27 у ході навчань «Чисте небо» в Україні 16 жовтня загинув американський підполковник, пілот Сет Нерінг на прізвисько «Джетро», повідомляє «Голос Америки».

Нерінг був пілотом 194-ї бойової ескадрильї Каліфорнійської повітряної Національної гвардії США.

Під час падіння літака також загинув український полковник Іван Петренко, який був командиром екіпажу.

Військовий літак Су-27 упав у Вінницькій області близько 17:00 16 жовтня біля села Уланів. Обидва пілоти, українець і американець, загинули.

Катастрофа сталася під час міжнародних авіаційних навчань «Чисте небо-2018», які розпочалися 9 жовтня і за планом мають тривати до 19 жовтня.

Загалом до навчань залучено понад 40 літальних апаратів, десятки зенітних ракетних комплексів і засобів радіотехнічних військ.

Військова прокуратура Центрального регіону України спочатку підтвердила, що один із загиблих офіцер повітряних сил Збройних сил України, другий – військовослужбовець повітряних сил Національної гвардії США. Імені загиблого американця військові не уточнювали.