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17 Жовтень 2018, Київ 17:55
Новини | Суспільство

Мамчур припустив, що пілоти Су-27 не катапультувались, бо відводили літак від населеного пункту

Юлій Мамчур розповів, що був знайомий із загиблим українським пілотом Іваном Петренком

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Військовий льотчик полковник Юлій Мамчур висловив припущення, що пілоти, які загинули внаслідок падіння літака Су-27, не змогли катапультуватися, тому що пролітали над населеним пунктом. Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода.

«З тих даних, які в мене є, вони виконували завдання на середній висоті, їм дали (команду – ред.) на зниження і повернення на аеродром. В цей час політ проходив над населеним пунктом. Можливо, те, що був населений пункт – для того, щоб не допустити падіння літака, вони відводили від населеного пункту, а далі просто долі секунди не дали можливості їм прийняти це рішення», – сказав Мамчур.

Командиром загиблого екіпажу був полковник Іван Петренко. За словами Мамчура, він добре знав Петренка і служив разом із ним до 2011 року.

«Льотчик першого класу, висококласний льотчик, мені доводилося з ним неодноразово пілотувати літаки: і Л-39, і Міг-29, і Су-27. Спокійний, врівноважений, професійний, чудовий льотчик», – поділився спогадами полковник.

Він не став коментувати, чи брав Петренко участь у бойових діях на Сході України, пославшись на те, що ця інформація закрита.

Військовий літак Су-27 упав у Вінницькій області близько 17:00 16 жовтня біля села Уланів. Обидва пілоти, українець і американець, загинули.

Розслідування обставин трагедії триває, на місці падіння літака шукають бортові самописці.

Катастрофа сталася під час міжнародних авіаційних навчань «Чисте небо-2018», які розпочалися 9 жовтня і за планом мають тривати до 19 жовтня.

Загалом до навчань залучено понад 40 літальних апаратів, десятки зенітних ракетних комплексів і засобів радіотехнічних військ.

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