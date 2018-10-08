В Україні стартують навчання «Чисте небо» з участю військових із 9 країн

В Україні 8 жовтня стартують багатонаціональні навчання «Чисте небо-2018», повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

За повідомленням, у навчаннях, що триватимуть до 19 жовтня, братимуть участь військові із дев’яти країн: Бельгії, Великої Британії, Данії, Естонії, Нідерландів, Польщі, Румунії та США.

«Протягом останнього тижня з метою проведення багатонаціонального навчання «Чисте небо-2018» на аеродром Старокостянтинів, що на Хмельниччині, було передислоковано особовий склад і літаки Повітряних сил ЗСУ. За останні дні мешканці міста побачили в небі не тільки звичні для них Су-24, а ще й літаки винищувальної авіації типу МіГ-29 і Су-27. Окрім того, подією стало приліт літаків F-15 144 винищувального крила Національної гвардії штату Каліфорнія», – мовиться в повідомленні.

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Про приліт американських F-15C Eagle і C-130J Super Hercules з Каліфорнії (California Air National Guard) напередодні повідомило і посольство України в США.

Раніше в Міноборони України повідомляли, що міжнародне навчання «Чисте небо-2018» сприятиме безпеці в Східній Європі й дасть змогу підвищити рівень підготовки екіпажів Повітряних сил ЗСУ у виконанні тактичних завдань у коаліційному середовищі, досягнути нового рівня сумісності з повітряними силами збройних сил США й інших країн-членів НАТО під час спільних повітряних операцій для забезпечення захисту повітряного суверенітету.

Навчання відбуватимуться на території Хмельницької (місто Старокостянтинів) і Вінницької (аеропорт Гавришівка) областей.

«Чисте небо» – одне з декількох спільних і міжнародних навчань, які проводяться в Україні цього року і спрямовані на зміцнення регіональної безпеки.