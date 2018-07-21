Навчання завершені. Про що «Сі Бриз» сигналізував світові?

Американський ракетний есмінець, який рік тому завдав ракетного удару по авіабазі Шайрат в Сирії. Флагман Шостого флоту США Mount Whitney. Турецький підводний човен – один із 14 у складі підводного флоту ВМС цієї країни. Корвет від Болгарії – вперше в Україні за останні роки. Винищувач четвертого покоління МіГ-29 Повітряних сил України, Boeing P-8 Poseidon ВМС США. Які навички сумісності відпрацювали учасники багатонаціональних маневрів «Сі Бриз-2018», які тривали впродовж 9-21 липня? І який сигнал світові дали ці військові навчання?

Останні чотири роки українсько-американські навчання «Сі Бриз» проходять в повному форматі, тобто складаються із трьох компонент: морської, повітряної, сухопутної. Одну найбільш видовищних фаз маневрів, коли в море на завдання вийшла міжнародна тактична група, зафіксував на фото американський офіцер з комунікацій Джастін Стамберг.

Керівник навчань з українського боку, заступник командувача ВМС України з бойової підготовки Олексій Неїжпапа розповів, що перед тактичною групою у складі фрегата «Гетьман Сагайдачний» (Україна), ракетного есмінця «Porter» (США), корвета «Бодри» (Болгарія), фрегата «Yavuz» (Туреччина) стояло завдання щодо пошуку підводного човна. Кораблі супроводжував американський багатоцільовий морський літак Boeing P-8 «Poseidon».​

Підводні човни мають три чорноморські країни – це Туреччина, Румунія і – наш ворог – Росія. Враховуючи останнє, в сценарій навчань було включено тактичний епізод з виявлення субмарини противника

«Підводні човни мають три чорноморські країни – це Туреччина, Румунія і – наш ворог – Російська Федерація. Враховуючи останнє, в сценарій навчань було включено тактичний епізод з виявлення субмарини противника, в ролі якої виступив турецький підводний човен. Із поставленим завданням міжнародна тактична група впоралась», – зазначив контр-адмірал Неїжпапа.

Водночас працювала ще одна тактична група. На рейді Одеського порту малі броньовані артилерійські катери (МБАКи) ВМС України, корабель і катери Морської охорони Державної прикордонної служби провели навчання з оборони пункту базування, а на морському полігоні поблизу Тендрівської коси (Херсонська область) виконали практичні артилерійські стрільби по берегових цілях, вправи з протидиверсійної оборони корабля тощо.

Висадку з вертольота на судно «обкатували» бійці двох спецпідрозділів – спеціального призначення морської охорони Держприкордонслужби та спецпризначенці ВМС Збройних сил України.

Як повідомляє прес-служба ДПСУ, за легендою цього епізоду навчань «Сі Бриз-2018», судно-«порушник» створило навігаційну небезпеку для інших суден та інфраструктури узбережжя. Вимоги прибережної держави екіпаж проігнорував і був налаштованим вороже. Спеціальна оглядова група штурмувала небезпечне судно і з вертольота висадилась на палубу.

Взаємосумісність на суходолі, в повітрі, морі

Навчання «Сі Бриз» складаються з десятків епізодів, не прив’язаних до певного місця чи окремого дня.

Поки водолази кількох країн виконували навчальні завдання в Практичній гавані Одеського порту, на полігоні Широкий Лан, що на Миколаївщині, взаємодію у виконанні різних тактичних завдань відпрацював багатонаціональний підрозділ. Крім українських морських піхотинців, нацгвардійців й прикордонників, до нього входили військовослужбовці США, Грузії, Молдови. В певні моменти вони, за сценарієм, діяли за підтримки авіації (зокрема штурмовиків Су-25 Повітряних сил ЗСУ).

«Ми як морські піхотинці намагаємось відпрацьовувати різні типи боїв. Український досвід для нас є дуже корисним», – зазначив після закінчення умовного «бою в місті» представник ВМС США Джеф Райлі.

Дії авіації морської та армійської, в тому числі елементи повітряного бою за участі МіГ-29, українські льотчики продемонстрували на аеродромі «Кульбакіне» – також в Миколаївській області.

Десантування на Тендрівську косу в ході «Сі Бризу» провів зведений українсько-молдовський підрозділ. Висадившись у зазначеному районі з вертольотів і закріпившись на позиціях, вони забезпечили подальшу висадку морського десанту із середнього десантного корабля «Юрій Олефіренко».

Уважні глядачі помітили: замість звичної букви «U» на борту «Олефіренко» (в минулому «Кіровоград» – ред.) отримав префікс «L». Це зроблено відповідно до класифікації НАТО. Подібна буквена частина вказує на клас корабля (Landing Vessels – десантні кораблі).

Міжнародні підрозділи на всіх етапах навчання продемонстрували високий рівень бойового злагодження

«Міжнародні підрозділи на всіх етапах навчання продемонстрували високий рівень бойового злагодження», – підсумував керівник «Сі Бриз-2018» з американського боку капітан 1-го рангу Метью Ліман.

Також під час навчань у морі були завершені заводські випробування радіогідроакустичної системи «Ятрань» виробництва Київського науково-дослідного інституту гідроприладів, що входить в концерн «Укроборонпром».

Як стверджує виробник, однією з особливостей роботи «Ятрані» є те, що гідроакустичні буї працюють у повністю пасивному режимі. Це робить їх абсолютно непомітними для противника, але дає змогу контролювати переміщення його підводних човнів.

Далі на «Ятрань» чекають державні випробування, повідомляють в державному концерні «Укроборонпром».

Навчання з «поправкою на політику»

Вперше в історії «Сі Бризу» керування діями підрозділів морської, повітряної, наземної компонент навчання здійснювалося з моря – з борту флагману Шостого флоту США.

На Mount Whitney розмістився багатонаціональний штаб. Здебільшого він складався з офіцерів новоствореного морського командування (в організаційно-штатній структурі командування ВМС України відтепер працюють два командування із функціями оперативного управління – командування морської піхоти і морське – ред.). Також у штабі на борту були присутні іноземні офіцери, а команди подавалися за стандартами НАТО.

Заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков вважає, що участь Mount Whitney мала й стратегічне, й політичне значення. «Це апріорі правильно, тому що в разі загострення в Чорному морі все так і відбуватиметься», – зазначив він Радіо Свобода.

Незважаючи на суперечливі заяви, США продовжують політику підтримки України та протидії Росії

Також Микола Бєлєсков переконаний, що дії американських військових важливіші за слова американських політиків. «Сам факт проведення «Сі Бризу» говорить про те, що незважаючи на суперечливі заяви, США продовжують політику підтримки України та протидії Росії», – зауважив він.

Підготовка до навчань «Сі Бриз» зазвичай триває упродовж 8-9 місяців, політична ситуація в світі стрімко змінюється. Наскільки коригується остаточний сценарій навчань, порівняно з первинними планами? На це запитання кореспондента Радіо Свобода відповів заступник командувача Шостого флоту ВМС США контр-адмірал Шон Дуейн.

«Так, дійсно, планувальні конференції ми розпочали в жовтні. З того часу багато чого відбулося. Утім, наше завдання – не контролювати весь світ і те, що в ньому відбувається. Нашим завданням є бути готовими до того, що може виникнути», – зазначив він.

«Сі Бриз» є потужним сигналом світові – тут працюють заради миру і стабільності», – додав контр-адмірал Шон Дуейн.

Щодо Російської Федерації, то саме цього разу на щорічний «Сі Бриз» офіційна Москва відреагувала заявою. «Росія розглядає проведення українсько-американських військових навчань як спробу спровокувати напруженість на Чорному морі», – повідомила речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

Зі свого боку командувач Військово-морських сил України заявив, що «здивований тим, що нашими навчаннями почали цікавитись (росіяни – ред.)».

Маневри були заплановані заздалегідь. Новиною вони не стали, як не є новиною головна тема навчань – відпрацювання морської операції з безпеки в кризовому регіоні

«Маневри були заплановані заздалегідь. Новиною вони не стали, як не є новиною головна тема навчань – відпрацювання морської операції з безпеки в кризовому регіоні», – сказав віце-адмірал Ігор Воронченко на урочистій церемонії відкриття «Сі Бризу-2018» в Одесі 9 липня.

Поточну ситуацію в Чорному й Азовському морях командувач ВМС Збройних сил України назвав «напруженою», оскільки, за словами віце-адмірала Воронченка, «Росія продовжує повзучу анексію виключної (морської) економічної зони України».

А контр-адмірал Олексій Неїжпапа називає «майже традицією» спостерігання кораблів російського Чорноморського флоту під час «Сі Бризу» або під час виконання завдань кораблями ВМС України.

«Ми були готові до зустрічі. Було розроблено відповідні правила нашої поведінки. Але жодного інциденту з цими кораблями не сталося», – розповів він.

16 липня, в той самий день, коли в Гельсінкі зустрічались президенти Росії та США, президент України Петро Порошенко відвідував в Одесі багатонаціональні навчання «Сі Бриз». На борту американського штабного корабля голова держави зустрівся з головнокомандувачем Збройних сил США в Європі генералом Кертісом Скапаротті.

У своєму виступі перед учасниками міжнародних маневрів Петро Порошенко не виключив, що Росія спробує атакувати Маріуполь та інші порти Азовського моря. 17 липня в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV Петро Порошенко наголосив, що оборону Маріуполя буде посилено, відповідні накази надано міністру оборони, начальнику Генерального штабу, командувачу ВМС.

​Одні кораблі пішли, інші прийдуть

«Ми гарно попрацювали. Навіть під час гри у футбол», – пожартував контр-адмірал ВМС США Шон Дуейн, коментуючи результати цьогорічних навчань. За останні кілька років проведення «Сі Бризу» матчі з міні-футболу між командами країн-учасниць теж стали традицією.

21 липня офіційна церемонія закриття «Сі Бризу-2018».

Утім, вже 23 липня планується захід в порт Одеси принаймні чотирьох кораблів НАТО. А це означає: попереду – нові тренування в регіоні, який має всі підстави вважатися кризовим.