Контр-адмірал Неїжпапа: спостерігати російські кораблі під час «Сі Бризу» – «майже традиція»

Під час маневрів, які проходили в морі у рамках українсько-американських військових навчань «Сі Бриз-2018», учасники спостерігали кораблі російського Чорноморського флоту, повідомив керівник навчань «Сі Бриз-2018» з українського боку контр-адмірал Олексій Неїжпапа.

«Ми постійно з ними стикаємося в морі, і не тільки на «Сі Бризі», а й під час виконання завдань кораблями ВМС України. Це майже традиція», – зазначив він, відповідаючи на запитання кореспондента Радіо Свобода 16 липня в Одесі.

За його словами, інцидентів під час таких зустрічей не було.

«Ми були готові до зустрічі. Було розроблено відповідні правила нашої поведінки. Але жодного інциденту з цими кораблями не сталося», – зауважив керівник навчань з української сторони, заступник командувача ВМС України з бойової підготовки Олексій Неїжпапа.

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У «Сі Бризі-2018» беруть участь 19 країн, поза блоком НАТО – п’ять із них: Україна, Грузія, Індія, Молдова, ОАЕ.

Кораблі, судна, катери представили Україна, Сполучені Штати Америки, Болгарія, Туреччина.

Головною відмінністю цьогорічних навчань є те, що управління їх перебігом – морською, наземною, повітряною фазами – здійснюється з борту флагманського корабля Шостого флоту США «Mount Whitney».

Маневри триватимуть до 21 липня.