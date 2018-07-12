Москва відреагувала на українсько-американські навчання в Чорному морі

Росія розглядає проведення українсько-американських військових навчань «Сі Бриз-2018» як спробу спровокувати напруженість на Чорному морі, заявила офіційний представник міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.

«Відповідальність за можливі негативні наслідки несуть ті країни, які втягують Україну в небезпечні «ігри з вогнем», і постійно звинувачують Росію в тому, що вона загрожує регіональній стабільності», - стверджує дипломат.

МЗС РФ також вважає, що воєнна активність союзників буде здійснюватися в безпосередній близькості до «зони конфлікту», маючи на увазі Операцію Об’єднаних Сил, яка покликана звільнити частину окупованих російськими гібридними силами територій Луганської та Донецької областей.

Читайте також: Росія не пройде. Кораблі НАТО ‒ проти агресії в Чорному морі

«Спроби в цих умовах «пограти м'язами» навряд чи будуть сприяти стабілізації обстановки в цьому регіоні. Це повинні розуміти і ті партнери України, які, схоже, навмисно підіграють київській «партії війни», яка мріє про різного роду «бліцкригу», - сказала Захарова.

Як повідомляло раніше Радіо Свобода, 9 липня стартували українсько-американські військові навчання «Сі Бриз-2018». Окрім організаторів, у маневрах беруть участь 17 країн: Болгарія, Великобританія, Грузія, Греція, Данія, Естонія, Індія, Італія, Канада, Литва, Молдова, Норвегія, ОАЕ, Польща, Румунія, Туреччина, Швеція. Всього до навчань залучили більше ніж 2000 осіб.

