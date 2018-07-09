В Одесі відкриваються міжнародні військові навчання «Сі Бриз»

В Одесі 9 липня відкриваються українсько-американські військові навчання серії «Сі Бриз».

Маневри, в яких загалом беруть участь 19 країн, триватимуть до 21 липня у північно-західній частині Чорного моря, в портах, на летовищах і полігонах Одеської, Миколаївської, Херсонської областей, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Керівником навчань від української сторони є контр-адмірал Олексій Неїжпапа, його американський колега – капітан 1 рангу Метью Ліман.

У навчаннях задіяні близько 30 військових кораблів, катерів, суден забезпечення, турецький підводний човен.

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Особливістю цьогорічного «Сі Бризу» є те, що діями підрозділів морської, повітряної, наземної компоненти навчання багатонаціональний штаб управлятиме безпосередньо з моря – він розміщуватиметься на флагманському кораблі Шостого флоту США «Mount Whitney» (LCC-20).

8 липня до порту Одеси прибув ракетний есмінець USS «Porter» (DDG-78) – один з понад 60 есмінців класу Arleigh Burke. Він також належить до Шостого флоту Сполучених Штатів Америки.

Загалом на 2018 рік в Україні заплановані п’ять масштабних навчань із залученням іноземних військових. Крім українсько-американських «Сі Бризу», «Рапід Трайдент» і українсько-румунського «Ріверіан», йдеться також про багатонаціональні навчання «Світла лавина» і «Чисте небо». План проведення навчань за участю підрозділів ЗСУ на території України і за її межами затвердив наприкінці січня Президент Петро Порошенко.