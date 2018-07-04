«Готові негайно». Фрегату «Гетьман Сагайдачний» виповнюється 25 років

Військові кораблі – як люди. Зі своїми уродинами, власним характером й долею. Днем народження військового корабля вважається не той, коли його було закладено або спущено на воду, а той день, коли включено до складу флоту. Урочистий ритуал із підняттям військово-морського прапора символізує – у флотській родині поповнення. 25 років тому, 4 липня 1993-го, український прапор здійнявся над фрегатом «Гетьман Сагайдачний», збудованим на керченському заводі «Залив» і спущеним на воду за 10 місяців до того.

Упродовж чверті століття флагманський корабель Військово-морських сил України виконує завдання в Чорному і Середземному морях, в Індійському океані – за ці роки загалом пройшов понад сто тисяч морських миль.

Нині екіпаж на чолі з нещодавно призначеним новим командиром Олексієм Корецьким (до цього офіцер був старшим помічником командира на «Гетьмані Сагайдачному» – ред.) готується до щорічних українсько-американських навчань «Сі-Бриз». Вони офіційно стартують 9 липня.

Нарівні з кораблями країн НАТО, що братимуть участь у «Сі-Бризі-2018», наш фрегат виконуватиме завдання, сформовані штабом багатонаціональних сил

«Нарівні з кораблями країн НАТО, що братимуть участь у «Сі-Бризі-2018», наш фрегат виконуватиме завдання, сформовані штабом багатонаціональних сил. «Гетьман Сагайдачний» входитиме в склад однієї з тактичних груп», – зазначив Радіо Свобода начальник штабу ВМС – перший заступник командувача Військово-морських сил контр-адмірал Андрій Тарасов (в День ВМС 1 липня 2018 року наказ про його призначення міністр оборони Степан Полторак підписав просто на причалі морського вокзалу Одеси – ред.).

Кримський водорозділ

Андрій Тарасов прийшов на «Сагайдачний» в 1993 році – через півтора місяці після того, як корабель було включено до складу ВМС України. Служив на фрегаті на посадах від командира мінно-торпедної команди до старшого помічника командира.

Життєвим водорозділом після двох десятків років служби в Криму став 2014 рік.

Тоді, на початку березня, російські ЗМІ повідомляли, що на флагмані українських ВМС «підняли Андріївський прапор» – мовляв, «Сагайдачний» «перейшов на бік Росії». В той самий час корабель, повертаючись після тривалої міжнародної антипіратської операції в Аденській затоці, прямував до порту Одеси – за умов радіотиші, при повному світломаскуванні. На борту перебував контр-адмірал Андрій Тарасов.

Про те, що в Криму блокуються наші військові частини, захоплено парламент Автономної Республіки Крим, нам стало відомо, коли ми перебували на острові Крит. Особисто мені стало зрозуміло, що це початок війни

«Про те, що в Криму блокуються наші військові частини, захоплено парламент Автономної Республіки Крим, нам стало відомо в останні дні лютого, коли ми перебували на острові Крит. Особисто мені стало зрозуміло, що це початок війни і що доведеться прориватися в Одесу», – згадує він.

6 березня 2014-го – попри безпідставні звинувачення у зраді, всупереч туману – фрегат «Гетьман Сагайдачний» дістався до Одеського порту.

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Бойова одиниця

Роботи зі стримування провокацій з боку Росії флагманському кораблю ВМС України вистачало і в 2014 році, і пізніше. Андрій Тарасов згадав, як бронекатери «Аккерман» і «Бердянськ» у супроводі українського фрегата відганяли російський сторожовий корабель від виключної (морської) економічної зони України. Для перших малих броньованих артилерійських катерів (станом на 1 липня 2018 року в складі ВМС України – 6 МБАКів – ред.), каже офіцер, епізод дворічної давнини був майже «бойовим хрещенням».

Крім головного, 100-міліметрового, артилерійського калібру для знищення надводних цілей, уражень берегових укріплень противника тощо, на «Сагайдачному» встановлений зенітно-ракетний комплекс «Оса». В кожному з двох торпедних апаратів «Сагайдачного» – по чотири торпеди. Є в наявності, зокрема, реактивно-бомбові установки з глибинними бомбами для знищення підводних човнів і торпед супротивника.

Нещодавно флагманський корабель українських ВМС отримав бортовий номер з новим префіксом – подібна буквена частина вказує на клас корабля. Цифрова частина «130» залишилась звичною, а літеру U замінила F – від слова «frigates» (фрегат), відповідно до класифікації НАТО.

Скажімо, на борту середнього десантного корабля «Юрій Олефіренко» відтепер вказано префікс L («Landing vessels» – десантні кораблі); нові броньовані артилерійські катери (МБАК) ходять під літерою P («patrol») на борту.

«Донедавна наші кораблі мали лише тактичні номери. Унікальний бортовий номер призначається до кінця періоду служби корабля в тій функції, яку він виконує», – пояснив контр-адмірал Тарасов.

«Характер» і перспективи

– За своїм «характером» фрегат «Гетьман Сагайдачний» є, швидше за все, «сангвініком», – сміється Андрій Тарасов. – Позитивний корабель, миттєво реагує на зміну обстановки.

«Душа» корабля – його екіпаж, який повністю відповідає гаслу фрегата «Готові негайно». Життєрадісна, активна, мобільна команда, котра в змозі вирішити будь-яке завдання, добре утримує свій корабель в належному стані.

– Чверть століття для людини – це молодість, розквіт сил. А для корабля?

– «Гетьман Сагайдачний» – корабель середнього віку, скажімо так. Особливо враховуючи те, що підходи до кораблебудування за час, що минув від народження нашого фрегату, значно змінились. Проте «Сагайдачний» має високий модернізаційний потенціал.

Очікуваний в 2018 році плановий ремонт стане підготовкою до модернізації, яка, зокрема, стосуватиметься засобів зв’язку, автоматизованої системи управління, радіолокаційної станції. Метою є збільшення можливостей фрегата, в тому числі ударних.