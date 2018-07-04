«Готові негайно». Фрегату «Гетьман Сагайдачний» виповнюється 25 років

Військові кораблі – як люди. Зі своїми уродинами, власним характером й долею. Днем народження військового корабля вважається не той, коли його було закладено або спущено на воду, а той день, коли включено до складу флоту. Урочистий ритуал із підняттям військово-морського прапора символізує – у флотській родині поповнення. 25 років тому, 4 липня 1993-го, український прапор здійнявся над фрегатом «Гетьман Сагайдачний», збудованим на керченському заводі «Залив» і спущеним на воду за 10 місяців до того.
Упродовж чверті століття флагманський корабель Військово-морських сил України виконує завдання в Чорному і Середземному морях, в Індійському океані – за ці роки загалом пройшов понад сто тисяч морських миль.
Нині екіпаж на чолі з нещодавно призначеним новим командиром Олексієм Корецьким (до цього офіцер був старшим помічником командира на «Гетьмані Сагайдачному» – ред.) готується до щорічних українсько-американських навчань «Сі-Бриз». Вони офіційно стартують 9 липня.
Нарівні з кораблями країн НАТО, що братимуть участь у «Сі-Бризі-2018», наш фрегат виконуватиме завдання, сформовані штабом багатонаціональних силАндрій Тарасов
«Нарівні з кораблями країн НАТО, що братимуть участь у «Сі-Бризі-2018», наш фрегат виконуватиме завдання, сформовані штабом багатонаціональних сил. «Гетьман Сагайдачний» входитиме в склад однієї з тактичних груп», – зазначив Радіо Свобода начальник штабу ВМС – перший заступник командувача Військово-морських сил контр-адмірал Андрій Тарасов (в День ВМС 1 липня 2018 року наказ про його призначення міністр оборони Степан Полторак підписав просто на причалі морського вокзалу Одеси – ред.).
Кримський водорозділ
Андрій Тарасов прийшов на «Сагайдачний» в 1993 році – через півтора місяці після того, як корабель було включено до складу ВМС України. Служив на фрегаті на посадах від командира мінно-торпедної команди до старшого помічника командира.
Життєвим водорозділом після двох десятків років служби в Криму став 2014 рік.
Тоді, на початку березня, російські ЗМІ повідомляли, що на флагмані українських ВМС «підняли Андріївський прапор» – мовляв, «Сагайдачний» «перейшов на бік Росії». В той самий час корабель, повертаючись після тривалої міжнародної антипіратської операції в Аденській затоці, прямував до порту Одеси – за умов радіотиші, при повному світломаскуванні. На борту перебував контр-адмірал Андрій Тарасов.
Про те, що в Криму блокуються наші військові частини, захоплено парламент Автономної Республіки Крим, нам стало відомо, коли ми перебували на острові Крит. Особисто мені стало зрозуміло, що це початок війниАндрій Тарасов
«Про те, що в Криму блокуються наші військові частини, захоплено парламент Автономної Республіки Крим, нам стало відомо в останні дні лютого, коли ми перебували на острові Крит. Особисто мені стало зрозуміло, що це початок війни і що доведеться прориватися в Одесу», – згадує він.
6 березня 2014-го – попри безпідставні звинувачення у зраді, всупереч туману – фрегат «Гетьман Сагайдачний» дістався до Одеського порту.
Бойова одиниця
Роботи зі стримування провокацій з боку Росії флагманському кораблю ВМС України вистачало і в 2014 році, і пізніше. Андрій Тарасов згадав, як бронекатери «Аккерман» і «Бердянськ» у супроводі українського фрегата відганяли російський сторожовий корабель від виключної (морської) економічної зони України. Для перших малих броньованих артилерійських катерів (станом на 1 липня 2018 року в складі ВМС України – 6 МБАКів – ред.), каже офіцер, епізод дворічної давнини був майже «бойовим хрещенням».
Крім головного, 100-міліметрового, артилерійського калібру для знищення надводних цілей, уражень берегових укріплень противника тощо, на «Сагайдачному» встановлений зенітно-ракетний комплекс «Оса». В кожному з двох торпедних апаратів «Сагайдачного» – по чотири торпеди. Є в наявності, зокрема, реактивно-бомбові установки з глибинними бомбами для знищення підводних човнів і торпед супротивника.
Нещодавно флагманський корабель українських ВМС отримав бортовий номер з новим префіксом – подібна буквена частина вказує на клас корабля. Цифрова частина «130» залишилась звичною, а літеру U замінила F – від слова «frigates» (фрегат), відповідно до класифікації НАТО.
Скажімо, на борту середнього десантного корабля «Юрій Олефіренко» відтепер вказано префікс L («Landing vessels» – десантні кораблі); нові броньовані артилерійські катери (МБАК) ходять під літерою P («patrol») на борту.
«Донедавна наші кораблі мали лише тактичні номери. Унікальний бортовий номер призначається до кінця періоду служби корабля в тій функції, яку він виконує», – пояснив контр-адмірал Тарасов.
«Характер» і перспективи
– За своїм «характером» фрегат «Гетьман Сагайдачний» є, швидше за все, «сангвініком», – сміється Андрій Тарасов. – Позитивний корабель, миттєво реагує на зміну обстановки.
«Душа» корабля – його екіпаж, який повністю відповідає гаслу фрегата «Готові негайно». Життєрадісна, активна, мобільна команда, котра в змозі вирішити будь-яке завдання, добре утримує свій корабель в належному стані.
– Чверть століття для людини – це молодість, розквіт сил. А для корабля?
– «Гетьман Сагайдачний» – корабель середнього віку, скажімо так. Особливо враховуючи те, що підходи до кораблебудування за час, що минув від народження нашого фрегату, значно змінились. Проте «Сагайдачний» має високий модернізаційний потенціал.
Очікуваний в 2018 році плановий ремонт стане підготовкою до модернізації, яка, зокрема, стосуватиметься засобів зв’язку, автоматизованої системи управління, радіолокаційної станції. Метою є збільшення можливостей фрегата, в тому числі ударних.
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