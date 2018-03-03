Шістнадцять країн готуються до участі у військових навчаннях «Сі Бриз-2018»

В Одесі завершилась головна конференція з планування українсько-американських військових навчань серії «Сі Бриз». Попереду ще одна — підсумкова – робоча зустріч представників України, США та 14 країн-партнерів, котрі підтвердили участь у цьогорічних маневрах. Утім, вже зараз керівники – контр-адмірал Олексій Неїжпапа (ВМС ЗС України) і капітан 1 рангу Майкл Віллігас (ВМС США) – з упевненістю стверджують: «Сі Бриз-2018», який проходитиме у липні в південно-західній частині Чорного моря, на території портів, летовищ і полігонів в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, відрізнятиметься від попередніх тренувань.

Останні кілька років українсько-американські навчання «Сі Бриз» складаються з кількох компонентів: морського, сухопутного та авіаційного, тоді як у 2014 році тренування відбувалися виключно на морі.

Торік було проведено експеримент із форматом проведення навчань. Активна фаза «Сі Бризу-2017» тривала в режимі free play («вільна гра»). За легкою назвою – складна форма: виконавці (корабельний склад, морська піхота, авіація) до останнього моменту не знали про «загрози» під час операції.

Цього року вирішили найбільшу увагу приділити морським операціям, розповів Радіо Свобода керівник навчань з американської сторони капітан 1 рангу Майкл Віллігас. За його словами, морський компонент – саме те, у чому Сполучені Штати Америки, враховуючи власний наявний досвід, зможуть допомогти Україні найефективніше.

«Оскільки станом на березень ми перебуваємо на стадії планування чергового «Сі Бризу», то передчасно прогнозувати, як під час навчань відпрацюють наші спільні сили, у чому полягатимуть їхні сильні, а в чому – слабкі сторони. Проте можу оцінити постійне нарощування можливостей і досвіду ВМС України щодо планувальних заходів. Це кропітка, але важлива організаційна робота. І наші українські партнери вміють добре фокусуватися на завданнях, що стоять перед ними», – зазначив він.

У порт Одеси зайде флагман Шостого флоту США

Також Майкл Віллігас анонсував, що для участі в навчаннях «Сі Бриз-2018» влітку заплановано прибуття до Одеси великого флагманського корабля 6-го флоту США. За його словами, на борту USS Mount Whitney буде розгорнутий багатонаціональний штаб, що здійснюватиме керування й командування навчаннями.

Як зазначається на офіційному сайті Шостого флоту США, USS Mount Whitney було введено в експлуатацію в 1971 році. Корабель брав участь в операціях в Атлантиці, Середземномор'ї, Карибському басейні, Індійському океані. Під час російсько-грузинської війни у 2008-му році він був першим кораблем НАТО, що надав Поті гуманітарну допомогу, корт на чорноморському узбережжі Грузії та інші об’єкти військової інфраструктури зазнали бомбардуванню російською авіацією.

Що ж до кількісного складу іноземного контингенту, то очікується, що для участі в «Сі Бриз-2018» Сполучені Штати Америки залучать близько тисячі військовослужбовців, сказав Віллігас. Інші країни-члени НАТО та учасники програми «Партнерство заради миру» (зокрема це – Велика Британія, Канада, Грузія, Данія, Молдова, Норвегія, Польща, Швеція та інші держави) – майже 1,2 тисячі військових. Крім кораблів, суден, катерів до навчань приєднаються кілька субмарин (торік на «Сі Бриз» до Одеського порту вперше за тривалий час прибув іноземний підводний човен, це була турецька субмарина Batıray).

Україна залучить близько 1,5 тисяч військовослужбовців

Україну на «Сі Бриз-2018» представлятимуть близько трьох десятків кораблів, катерів, авіаційна техніка та приблизно півтори тисячі військовослужбовців.

Всі наші берегові підрозділи, які братимуть участь у навчаннях, мають бойовий досвід у зоні проведення АТО

«Всі наші берегові підрозділи, які братимуть участь у навчаннях, мають бойовий досвід у зоні проведення Антитерористичної операції. Деякі перебувають на сході України зараз і повернуться звідти ближче до часу «Сі Бризу», – зазначив Радіо Свобода капітан 1 рангу ВМС України Олександр Орєхов. Планується, що на навчаннях «Сі Бриз-2018» цей офіцер обійматиме посаду начальника штабу керівництва. Він зауважив, що всі дії в морі здійснюватимуться за стандартами НАТО.

«Взагалі, якщо взяти до уваги чисельність наших Військово-морських сил і обсяг заходів за їхньою участю, то перше місце у впровадженні стандартів Північноатлантичного альянсу серед видів Збройних Сил України посідають саме ВМС», – додав Орєхов.

«Одним із інструментів довести ворогові, що Україна – не самотня у протистоянні російській агресії» назвав «Сі Бриз» керівник цьогорічних навчань з української сторони контр-адмірал Олексій Неїжпапа.

Загалом упродовж 2018-го року в Україні відбудеться п’ять масштабних навчань із залученням іноземних військових. Крім українсько-американських «Сі Бризу»,«Рапід Трайдент» і українсько-румунського «Ріверіан», йдеться також про багатонаціональні навчання «Світла лавина» і «Чисте небо». План проведення навчань за участю підрозділів ЗСУ на території України та за її межами затвердив наприкінці січня Президент Петро Порошенко.