«Сі Бриз-2017»: знайти підводний човен. Беруть участь 16 країн

В Одесі й на полігоні Широкий Лан, що на Миколаївщині, набирають обертів військові навчання «Сі Бриз-2017», в яких беруть участь представники 16 країн, включаючи співорганізаторів – Україну та Сполучені Штати Америки. Активна фаза маневрів стартує 18 липня. Поки що ж українські та іноземні вояки відпрацьовують взаємодію підрозділів, або, як це називають військові, «проходять бойове злагодження».

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У відкритому морі корабельні тактичні групи виконують елементи з висадки морського десанту, навчальні артилерійські стрільби тощо.

Тим часом на березі – на території Західної військово-морської бази в Одесі – тренуються водолази України, США, Великої Британії, Канади, Грузії, причому канадські військові водолази до маневрів «Сі Бриз» залучені вперше.

​Один з принципів роботи водолазів армій країн НАТО полягає в мінімізації ризиків для людини.

«Безпека військовослужбовців – перш за все», – пояснює лейтенант 8-ї саперної частини ВМС США Анна Мансуеті. Тому, каже вона, в певних ситуаціях для пошуку й знешкодження підводних вибухонебезпечних предметів використовують керованих роботів.

Така робототехніка була би в нагоді для розмінування територій на сході України, вважає командир пошуково-рятувальної групи ВМС України Олексій Нестеров.

Капітан 2-го рангу Нестеров розповів, що під час тренувань у перебігу «Сі Бриз» здійснюються практичні водолазні спуски для пошуку вибухонебезпечних предметів на підводній частині корпусів військових кораблів, виявлення та нейтралізації мін на ґрунті. В тренуваннях беруть участь судно розмагнічування «Балта» і катер «Сокаль» ВМС України.

Власні завдання на стадії підготовки до запланованої на майбутній тиждень активної частини «Сі Бризу» мають румунський корабель «Мачеларіу» та український фрегат «Гетьман Сагайдачний». Скажімо, команда корвета ВМС Румунії відпрацьовує дії з боротьби за живучість корабля.

Маневри у форматі «вільної гри»

Цьогоріч активна фаза навчань «Сі Бриз» вперше проходитиме у форматі free play («вільна гра»), тобто виконавці (корабельний склад, морська піхота, авіація) до останнього моменту не знатимуть, які в них «загрози» під час операції.

«І моя команда, і регіональні партнери готові до такого більш складного формату навчань», – запевнив командир американського ракетного крейсера The Hue City (CG-66) Деніел Гілен.

​Обидва бойові кораблі ВМС США – крейсер The Hue City та есмінець Carney (DDG-64) – пришвартовані біля причалів Одеського порту. Неподалік морського вокзалу Одеси вперше за 10 років можна побачити іноземний підводний човен.

​Турецька субмарина Batıray на «Сі Бризі» виконуватиме роль «ворожого корабля», який учасники навчань мають віднайти.