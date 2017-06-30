«Перезавантаження»: Військово-морським силам України виповнюється 25 років

2017 рік в Україні оголошено роком ВМС – Військово-морські сили відзначають 25 річницю. Через російську окупацію Криму три роки тому національний флот втратив майже 70% корабельного складу. Нині він налічує близько 50 кораблів, катерів та допоміжних суден, чимала кількість яких потребує ремонту й модернізації. Утім, як і належить військовим, своє професійне свято військові моряки зустрічають у бойовому настрої.

Військово-морські сили України складаються з морської, сухопутної та повітряної компонент. Тобто це такі собі «міні-Збройні сили», до яких, крім корабельного складу, входять морські авіація та піхота, берегові ракетно-артилерійські війська, частини спецпризначення.

Модернізації потребує кожна компонента, але саме збільшення корабельно-катерного складу нині є пріоритетом.

Новозбудовану «Гюрзу» спущено на воду

Маленьким, але кроком вперед можна вважати спуск на воду малого броньованого артилерійського катеру (МБАК) типу «Гюрза-М».

Бронекатер має на озброєнні гармату, кулемет та ракетні комплекси. Призначенням «Гюрзи», зокрема, є патрулювання, несення бойової вахти у прибережній смузі, боротьба з малорозмірними суднами противника, сприяння десантним і прикордонним службам.

Є відповідні загрози, виклики з морського напрямку. Це підтверджує правильність вибору щодо будівництва цих катерів для прибережної зони

«Є відповідні загрози, виклики з морського напрямку. Це підтверджує правильність вибору щодо будівництва цих катерів для прибережної зони, які також зможуть використовуватись в гирлах річок», – зазначив командувач ВМС України віце-адмірал Ігор Воронченко під час церемонії, яка відбулася 29 червня на київському заводі «Кузня на Рибальському».

Ще дві подібні бойові одиниці – бронекатери «Аккерман» і «Бердянськ» увійшли до складу ВМС наприкінці минулого року.

Також на Чорноморському СРЗ, що під Одесою, завершується плановий ремонт флагману національного флоту і незабаром на фрегат «Гетьман Сагайдачний» очікує модернізація. Загалом на ремонтно-відновлювальні роботи та модернізацію «Сагайдачного» передбачено 91 мільйон гривень.

Водночас тривають переговори з міжнародними партнерами щодо поповнення корабельного складу.

Переговори з країнами НАТО ведуться на двосторонній основі стосовно різних типів кораблів

«Переговори з країнами НАТО ведуться на двосторонній основі стосовно різних типів кораблів», – повідомив заступник начальника штабу Командування ВМС ЗС України з євроатлантичної інтеграції Андрій Риженко під час зустрічі в Одесі загону постійної військово-морської групи Північноатлантичного альянсу.

У готовності

Такого інтенсивного бойового навчання, виходів у море, перебування авіації в повітрі тощо за попередні 25 років ще не було

«Такого інтенсивного бойового навчання, виходів у море, перебування авіації в повітрі тощо за попередні 25 років ще не було», – каже начальник прес-центру командування ВМС Олег Чубук. 30 років офіцер служив у Севастополі, а «одеський» період разом з іншими кримськими моряками Олег Чубук розпочав весною 2014 року.

Силами, які є, зараз флот прикриває морську ділянку державного кордону

«Силами, які є, зараз флот прикриває морську ділянку державного кордону. Берегова складова відновлена і виглядає більш потужно, ніж до 2014 року», – зазначив він, зауваживши, що йдеться, зокрема, про берегові ракетно-артилерійські війська та морську піхоту.

Бійців одного з новостворених підрозділів «чорних беретів» – морських піхотинців 137-го окремого батальйону – зустріли в Одесі напередодні. В зоні бойових дій морпіхи цього батальйону перебували протягом восьми місяців і втратили за цей час двох побратимів.

А тиждень тому на підрозділи ВМС чекала раптова перевірка боєготовності. Учбова, але за умов, наближених до бойових, і – комплексна. Сили морського десанту здійснили висадку, за підтримки кораблів знищили умовного противника на Тендрівській косі, забезпечивши оборону острова тощо.

Незабаром – у липні – частини Військово-морських сил братимуть участь в багатонаціональних навчаннях «Сі Бриз-2017».

Під впливом політики

Цього року «Сі Бриз» міг би бути ювілейним: з 1997-го, коли міжнародні військово-морські навчання вперше було проведено в Одеській, Миколаївській областях та Криму, минуло 20 років.

Утім, у 2006 році багатонаціональні маневри в Криму було зірвано через акції протесту прихильників Комуністичної та Прогресивної соціалістичної партій, а три роки по тому – в 2009-му – парламентом. Верховна Рада відмовилася розглянути законопроект, який був внесений президентом Віктором Ющенком (акти, що регламентують перебування в Україні іноземних військових, приймаються щорічно – ред.). В результаті навчання «Сі Бриз-2009» не відбулися.

До речі, і сама дата святкування Дня Військово-морських сил в Україні змінювалася кілька разів. За часів президента Леоніда Кучми, скажімо, це було 1 серпня.

18 листопада 2008 року тодішній президент Віктор Ющенко указом №259 встановив в Україні професійне свято працівників морського і річкового флоту та військовослужбовців ВМС – День флоту України, який відзначали щорічно у першу неділю липня.

Після приходу до влади Віктор Янукович своїм указом №1209/2011 переніс святкування Дня ВМС України на останню неділю липня, таким чином поєднавши його зі святкуванням дня ВМФ Росії.

У 2015 році указом президента Петра Порошенка День Військово-морських сил Збройних сил України було призначено на першу неділю липня.

Головні урочистості з нагоди професійного свята військових моряків відбудуться в Одесі в неділю, 2 липня. За інформацією прес-служби командування ВМС ЗС України, до заходів залучатимуть понад 20 кораблів, катерів та суден, військову техніку та озброєння тощо. На площі біля Одеського морського вокзалу буде представлено десантування парашутистів, елементи льотного вишколу.