Напередодні ювілею: з чим зустрічають 25-річчя Військово-морські сили України

Усі роки своєї незалежності Україні доводиться відстоювати право бути морською державою. Спочатку флот, що залишився у спадок від СРСР, ділили з Росією, потім розбудовували, а після анексії Криму фактично відроджують. Першої неділі липня Військово-морські сили відзначатимуть 25-річчя. Головні урочистості з нагоди Дня ВМС відбудуться 2 липня в Одесі, куди було передислоковано штаб командування Військово-морських сил та деякі з кораблів.

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Після кількамісячного докового ремонту на флагманський корабель – фрегат «Гетьман Сагайдачний» – чекає модернізація. Але це згодом: День ВМС, 2 липня, а потім міжнародні навчання «Сі Бриз» пройдуть за участі головного військового корабля України, повідомили в командуванні Військово-морських Сил ЗС України.

Відновлення й поповнення корабельного складу

Коли почалась російська окупація Криму, «Гетьман Сагайдачний» перебував в Аденській затоці. Присязі команда не зрадила і в березні 2014-го замість рідного Севастопольського порту фрегат пішов на Одесу.

Нещодавній плановий ремонт флагманського корабля національного флоту вперше проходив на Чорноморському СРЗ, неподалік Одеси. Загалом на ремонтно-відновні роботи й модернізацію «Сагайдачного» розпорядженням Кабінету міністрів України передбачено 91 мільйон гривень.

Одними з перших на допомогу фрегатові свого часу прийшли волонтери. У 2015 році вони придбали для корабля навігаційно-радіолокаційний радар. «Навіть якщо цей радар дозволить підвищити хоч б на 10-20% ефективність роботи корабля, то будь-які гроші виправдані», – зазначав тоді засновник благодійного фонду «Повернись живим» Віталій Дейнега.

Наприкінці минулого року до складу ВМС ЗС України увійшли нові бойові одиниці – малі броньовані артилерійські катери «Аккерман» і «Бердянськ».

29 червня на київському заводі «Кузня на Рибальському» був спущений на воду ще один малий артилерійський броньований катер типу «Гюрза-М». Як повідомляє Міністерство оборони України, катер призначений для несення бойової вахти в прибережній морській смузі, патрулювання, охорони водних рубежів, боротьби з малорозмірними суднами противника, захисту берегових стаціонарних і плавучих об’єктів та споруд, сприяння десантним і прикордонним групам, забезпечення безпеки мореплавання.

Майже 20 років не виходив в море навчальний катер «Чигирин». Нещодавно його було відновлено, і зараз до Одеси на катерах «Чигирин» та «Нова Каховка» (обидва Росія повернула ВМС ЗС України наприкінці квітня 2014 року – ред.) з морської практики повертаються другокурсники Інституту ВМС Національного університету «Одеська морська академія».

Навчальний похід тривав кілька тижнів і був міжнародним: майбутні флотські офіцери заходили в порти Варна (Болгарія) і Констанца (Румунія). І вже другим після передислокації вищого військово-морського навчального закладу із Севастополя в Одесу.

«Три роки з моменту перебазування флоту на материкову частину України продовжується надзвичайно активне відновлення його боєздатності, – зауважив в ефірі Радіо Свобода начальник прес-центру командування ВМС ЗС України Олег Чубук. – Такого інтенсивного бойового навчання, виходів в море, перебування авіації в повітрі тощо за попередні 25 років ще не було», – сказав він.

Водночас не припиняються перемовини з міжнародними партнерами щодо поповнення корабельного складу, повідомив заступник начальника штабу Командування ВМС ЗС України з євроатлантичної інтеграції Андрій Риженко. «Переговори з країнами НАТО ведуться на двосторонній основі стосовно різних типів кораблів», – зауважив він, зустрічаючи в Одесі загін постійної військово-морської групи Північноатлантичного альянсу.

Болюче соціальне питання

Події в Криму довели – люди в армії взагалі і на флоті зокрема – не менш важливі, ніж техніка.

Однією з тих, хто навесні 2014 зустрічав й розміщував в Одесі кримських військових, курсантів і ліцеїстів, була волонтерка Олена Сивак. «Важливо зберегти та збільшити кількість тих, для кого присяга – не порожнє слово. Погано, що за 3 роки слабо вирішується соціальне питання», – зазначає вона.

Підшефний для родини Сиваків, Олени та її чоловіка Олександра, Військово-морський ліцей зараз має нагальну потребу в пасажирському автобусі. Підліткам-ліцеїстам, серед яких чимало сиріт, переселенців потрібно переміщуватись то на військовий полігон, то на змагання.

Сакська авіаційна бригада Військово-морських сил була єдиною, що не залишила окупантові в Криму жодної одиниці справної льотної техніки. Нині морські льотчики живуть та несуть службу в Миколаєві, утім житлові умови військовослужбовців 10-ї бригади морської авіації за три роки не покращились.

«На жаль, за період після того, як підрозділ було дислоковано до материкової частини України, жоден військовослужбовець не отримав квартири», – зазначив начальник відділу розквартирування й землекористування тилу Командування ВМС ЗС України капітан 2-го рангу Олександр Здор.

Такі приклади не поодинокі, але є інші. Скажімо, одному з новостворених підрозділів Військово-морських сил вже є куди повернутись із зони бойових дій. Напередодні Дня ВМС в Одесі зустріли «чорних беретів» – бійців 137-го окремого батальйону морської піхоти. Підрозділ вважається Одеським – пунктом його постійної дислокації є передмістя, де для морпіхів збудували модульну казарму.

Відзначенню Дня ВМС – бути!

Головні урочистості з нагоди професійного свята військових моряків відбудуться в Одесі в неділю, 2 липня. Найцікавішим для цивільних громадян, жителів і гостей Одеси буде, на думку начальника прес-центру командування ВМС ЗС України Олега Чубука, те, що в заходах візьмуть участь понад 20 кораблів, катерів та суден, понад 10 одиниць озброєння та військової техніки. Глядачі свята зможуть відвідати деякі з кораблів, побачити десантування парашутистів на площі біля морвокзалу, елементи льотного вишколу тощо.

​«Вкрай необхідно, щоб люди бачили, що Військово-морські сили відроджуються. Тоді вони будуть впевнені, що в них є надійний захист з моря», – так зауважив в ефірі Радіо Свобода щодо доцільності святкування Дня ВМС перший заступник голови Спілки офіцерів України Євген Лупаков.

«Відродили флот тоді (у 1990-і роки – ред.), відродимо і зараз», — впевнений він.

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