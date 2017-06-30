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30 Червень 2017, Київ 12:51
Політика

Напередодні ювілею: з чим зустрічають 25-річчя Військово-морські сили України

День Військово-морських сил України, липень 2016 року

Усі роки своєї незалежності Україні доводиться відстоювати право бути морською державою. Спочатку флот, що залишився у спадок від СРСР, ділили з Росією, потім розбудовували, а після анексії Криму фактично відроджують. Першої неділі липня Військово-морські сили відзначатимуть 25-річчя. Головні урочистості з нагоди Дня ВМС відбудуться 2 липня в Одесі, куди було передислоковано штаб командування Військово-морських сил та деякі з кораблів.

Після кількамісячного докового ремонту на флагманський корабель – фрегат «Гетьман Сагайдачний» – чекає модернізація. Але це згодом: День ВМС, 2 липня, а потім міжнародні навчання «Сі Бриз» пройдуть за участі головного військового корабля України, повідомили в командуванні Військово-морських Сил ЗС України.

Відновлення й поповнення корабельного складу

Коли почалась російська окупація Криму, «Гетьман Сагайдачний» перебував в Аденській затоці. Присязі команда не зрадила і в березні 2014-го замість рідного Севастопольського порту фрегат пішов на Одесу.

Фрегат «Гетьман Сагайдачний»
Фрегат «Гетьман Сагайдачний»

Нещодавній плановий ремонт флагманського корабля національного флоту вперше проходив на Чорноморському СРЗ, неподалік Одеси. Загалом на ремонтно-відновні роботи й модернізацію «Сагайдачного» розпорядженням Кабінету міністрів України передбачено 91 мільйон гривень.

Одними з перших на допомогу фрегатові свого часу прийшли волонтери. У 2015 році вони придбали для корабля навігаційно-радіолокаційний радар. «Навіть якщо цей радар дозволить підвищити хоч б на 10-20% ефективність роботи корабля, то будь-які гроші виправдані», – зазначав тоді засновник благодійного фонду «Повернись живим» Віталій Дейнега.

Наприкінці минулого року до складу ВМС ЗС України увійшли нові бойові одиниці – малі броньовані артилерійські катери «Аккерман» і «Бердянськ».

Випробування нових бойових катерів ВМС України, Одеса
Випробування нових бойових катерів ВМС України, Одеса

29 червня на київському заводі «Кузня на Рибальському» був спущений на воду ще один малий артилерійський броньований катер типу «Гюрза-М». Як повідомляє Міністерство оборони України, катер призначений для несення бойової вахти в прибережній морській смузі, патрулювання, охорони водних рубежів, боротьби з малорозмірними суднами противника, захисту берегових стаціонарних і плавучих об’єктів та споруд, сприяння десантним і прикордонним групам, забезпечення безпеки мореплавання.

Майже 20 років не виходив в море навчальний катер «Чигирин». Нещодавно його було відновлено, і зараз до Одеси на катерах «Чигирин» та «Нова Каховка» (обидва Росія повернула ВМС ЗС України наприкінці квітня 2014 року – ред.) з морської практики повертаються другокурсники Інституту ВМС Національного університету «Одеська морська академія».

Навчальний похід тривав кілька тижнів і був міжнародним: майбутні флотські офіцери заходили в порти Варна (Болгарія) і Констанца (Румунія). І вже другим після передислокації вищого військово-морського навчального закладу із Севастополя в Одесу.

«Три роки з моменту перебазування флоту на материкову частину України продовжується надзвичайно активне відновлення його боєздатності, – зауважив в ефірі Радіо Свобода начальник прес-центру командування ВМС ЗС України Олег Чубук. – Такого інтенсивного бойового навчання, виходів в море, перебування авіації в повітрі тощо за попередні 25 років ще не було», – сказав він.

Водночас не припиняються перемовини з міжнародними партнерами щодо поповнення корабельного складу, повідомив заступник начальника штабу Командування ВМС ЗС України з євроатлантичної інтеграції Андрій Риженко. «Переговори з країнами НАТО ведуться на двосторонній основі стосовно різних типів кораблів», – зауважив він, зустрічаючи в Одесі загін постійної військово-морської групи Північноатлантичного альянсу.

Болюче соціальне питання

Події в Криму довели – люди в армії взагалі і на флоті зокрема – не менш важливі, ніж техніка.

Однією з тих, хто навесні 2014 зустрічав й розміщував в Одесі кримських військових, курсантів і ліцеїстів, була волонтерка Олена Сивак. «Важливо зберегти та збільшити кількість тих, для кого присяга – не порожнє слово. Погано, що за 3 роки слабо вирішується соціальне питання», – зазначає вона.

Підшефний для родини Сиваків, Олени та її чоловіка Олександра, Військово-морський ліцей зараз має нагальну потребу в пасажирському автобусі. Підліткам-ліцеїстам, серед яких чимало сиріт, переселенців потрібно переміщуватись то на військовий полігон, то на змагання.

Військово-морські ліцеїсти на заняттях
Військово-морські ліцеїсти на заняттях

Сакська авіаційна бригада Військово-морських сил була єдиною, що не залишила окупантові в Криму жодної одиниці справної льотної техніки. Нині морські льотчики живуть та несуть службу в Миколаєві, утім житлові умови військовослужбовців 10-ї бригади морської авіації за три роки не покращились.

На військовому летовищі в Миколаєві. Фото прес-центру Командування ВМСУ
На військовому летовищі в Миколаєві. Фото прес-центру Командування ВМСУ

«На жаль, за період після того, як підрозділ було дислоковано до материкової частини України, жоден військовослужбовець не отримав квартири», – зазначив начальник відділу розквартирування й землекористування тилу Командування ВМС ЗС України капітан 2-го рангу Олександр Здор.

Такі приклади не поодинокі, але є інші. Скажімо, одному з новостворених підрозділів Військово-морських сил вже є куди повернутись із зони бойових дій. Напередодні Дня ВМС в Одесі зустріли «чорних беретів» – бійців 137-го окремого батальйону морської піхоти. Підрозділ вважається Одеським – пунктом його постійної дислокації є передмістя, де для морпіхів збудували модульну казарму.

Відзначенню Дня ВМС – бути!

Головні урочистості з нагоди професійного свята військових моряків відбудуться в Одесі в неділю, 2 липня. Найцікавішим для цивільних громадян, жителів і гостей Одеси буде, на думку начальника прес-центру командування ВМС ЗС України Олега Чубука, те, що в заходах візьмуть участь понад 20 кораблів, катерів та суден, понад 10 одиниць озброєння та військової техніки. Глядачі свята зможуть відвідати деякі з кораблів, побачити десантування парашутистів на площі біля морвокзалу, елементи льотного вишколу тощо.

​«Вкрай необхідно, щоб люди бачили, що Військово-морські сили відроджуються. Тоді вони будуть впевнені, що в них є надійний захист з моря», – так зауважив в ефірі Радіо Свобода щодо доцільності святкування Дня ВМС перший заступник голови Спілки офіцерів України Євген Лупаков.

«Відродили флот тоді (у 1990-і роки – ред.), відродимо і зараз», — впевнений він.

Ранковий ефір Радіо Свобода слухайте і дивіться на YouTube-каналі

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