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30 Липень 2017, Київ 21:36
Фотогалереї

Фоторепортаж: Севастополь відзначає День військово-морського флоту Росії

Військовослужбовці Чорноморського флоту влаштували для містян величезне дійство в Севастопольській бухті. На свято зібралося понад 100 тисяч глядачів. У морському параді брали участь 36 кораблів і авіаційна техніка.
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Вид на Корніловську набережну з Артбухти
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Вид на Корніловську набережну з Артбухти

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Глядачі на набережній Корнілова дивляться парад
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Глядачі на набережній Корнілова дивляться парад

Дівчина розкладає сувенірні головні убори для &laquo;фанатів&raquo; Чорноморського флоту
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Дівчина розкладає сувенірні головні убори для «фанатів» Чорноморського флоту

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Гість на святі в ошатній тематичній футболці
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Гість на святі в ошатній тематичній футболці

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Діти піднялися на кавомобіль щоб роздивитися кораблі
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Діти піднялися на кавомобіль щоб роздивитися кораблі

Моряки фотографуються на пам&#39;ять перед покладанням квітів біля пам&#39;ятника Захисникам Севастополя в роки Другої світової війни
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Моряки фотографуються на пам'ять перед покладанням квітів біля пам'ятника Захисникам Севастополя в роки Другої світової війни

Моряки і священики біля Графської пристані перед початком параду
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Моряки і священики біля Графської пристані перед початком параду

Учасники флотського оркестру на покладанні квітів
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Учасники флотського оркестру на покладанні квітів

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Севастополець із прапором військово-морського флоту СРСР і у футболці зі зображенням Путіна
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Севастополець із прапором військово-морського флоту СРСР і у футболці зі зображенням Путіна

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