Фоторепортаж: Севастополь відзначає День військово-морського флоту Росії

Військовослужбовці Чорноморського флоту влаштували для містян величезне дійство в Севастопольській бухті. На свято зібралося понад 100 тисяч глядачів. У морському параді брали участь 36 кораблів і авіаційна техніка.
1
2
Вид на Корніловську набережну з Артбухти
3
4
Глядачі на набережній Корнілова дивляться парад
5
Дівчина розкладає сувенірні головні убори для «фанатів» Чорноморського флоту
6
7
Гість на святі в ошатній тематичній футболці
8
9
10
Діти піднялися на кавомобіль щоб роздивитися кораблі
11
Моряки фотографуються на пам'ять перед покладанням квітів біля пам'ятника Захисникам Севастополя в роки Другої світової війни
12
Моряки і священики біля Графської пристані перед початком параду
13
Учасники флотського оркестру на покладанні квітів
14
15
Севастополець із прапором військово-морського флоту СРСР і у футболці зі зображенням Путіна
FACEBOOK КОМЕНТАРІ