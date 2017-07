Попри стереотипи: жінки на військовому флоті

Найближчими днями в спільних тренуваннях в Чорному морі поблизу одеського узбережжя разом з українськими військовими моряками візьмуть участь моряки британського есмінця та турецького фрегату. З 24 липня в порту Одеси перебувають два кораблі Другої постійної військово-морської групи НАТО. І командир, і штурман корабля HMS Duncan, який є флагманським в цьому поході,– жінки.

До Одеського порту сучасний британський ескадрений міноносець заводили штурман Джен Корі та командир корабля Елеонор Стек.

Стек: головне – професіоналізм, а не стать

«В останні 500 метрів до причалу до мене приєдналася капітан. Захід до порту складний, отже, така робота вимагає від штурмана серйозної концентрації», – розповідає випускниця Військово-морського коледжу в Дартмуті лейтенант Корі. На британському військовому флоті вона – 6 років і теж мріє командувати кораблем.

​Приклад Елеонор Стек, яка за 17 років дослужилася до капітана 2-го рангу та нині є однією з дев’яти жінок-командирів кораблів в Royal Navy (Королівський військово-морський флот Великої Британії), доводить: мрії збуваються.

У Військово-морських силах Великої Британії дивляться насамперед на те, який внесок ти як людина зробила у роботу, наскільки професійно її виконуєш. Стать або походження не мають значення

«У Військово-морських силах Великої Британії дивляться насамперед на те, який внесок ти як людина зробила у роботу, наскільки професійно її виконуєш. Стать або походження не мають значення», – розповідає Елеонор Стек.

Вона згадує, що найважчою місією в її кар’єрі військово-морського офіцера була евакуація мирних жителів під час ліванської кризи 2006 року. «На той час я тільки почала служити на кораблі York. Уявіть: під охороною, на повній швидкості ми мчимо в Бейрут, не знаючи насправді, що на нас чекає на землі», – згадує вона. «За три місяці, поки тривало бойове завдання, навчилася виживати без кави», – сміється вона.

Фемінізація армії в країнах НАТО та Україні

За даними офіційного електронного видання альянсу NATO Review, на сьогодні в Збройних силах країн організації Північноатлантичного договору –понад 280 тисяч жінок. Найбільше їх представлено в армії Сполучених Штатів (14%), Канади (11,4%), Великої Британії (9%).

Чисельність жінок в ЗСУ близька до показників країн-членів НАТО: 8,5% від загальної кількості військових (17 тисяч, за даними Міноборони). Утім, українське законодавство в сфері безпеки та оборони тлумачиться до представників різних статей зовсім неоднаково. Як зазначають правозахисники Всеукраїнської громадської організації «Юридична сотня», зокрема, для жінок існують обмеження при призначенні в добовий наряд, проходженні військових зборів тощо. До того ж, жінки можуть укладати контракт із ЗСУ, якщо не досягли 40 років (чоловіки – в 45-60 років, залежно від військового звання).

Море – чи не останній бастіон, що завоювала прекрасна і зовсім неслабка стать. Скажімо, на кораблях Королівського флоту Великої Британії жінки несуть службу з 1990 року.

В 2010-му US Navy (Військово-морські Сили США), а згодом і Royal Navy дозволили жінкам служити на атомних підводних човнах. Раніше заборонялось через медичні протипоказання.

В 2016 році найпрестижнішу Військову академію Сполучених Штатів Америки (Вест-Пойнт) вперше в історії навчального закладу очолила жінка. Ветеран війн в Іраку та Афганістані, бригадний генерал Діана Холланд. Щоправда, на посаді коменданта кадетського корпусу (Commandant of the Corps. of Cadets) нещодавно її замінив інший бригадний генерал армії США – Стів Джилланд.

Певні обмеження для жінок серед військових спеціальностей в арміях країн альянсу існують, утім, більшість посад все ж таки відкриті для них.

У Військово-морських силах України на сьогодні проходять службу майже 1 тисяча жінок-військовослужбовців, у тому числі близько півтори сотні – офіцери (від лейтенанта до капітана 2-го рангу). Але на кораблях, катерах або суднах забезпечення немає жодної.

В середині 2000-х років жінка очолювала один з підрозділів українського корвета. «Експеримент виявився невдалим. Жінку перевели в берегову частину ВМС», – згадує екс-командувач Військово-морських сил України Сергій Гайдук.

Гендерне питання в ЗСУ розглядатимуть у Верховній Раді України

Перед двомісячними літніми канікулами парламентський комітет із національної безпеки і оборони розглянув законопроект №6109 про рівні права і можливості жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних силах України. Проект закону ще взимку подала група парламентарів на чолі з головою підкомітету ВРУ з питань гендерної рівності і недискримінації Іриною Сусловою.

Відповідно до пояснювальної записки, законопроект, зокрема, закріплює принцип, за яким жінки мають проходити військову службу на рівних засадах із чоловіками. Це означає рівний доступ до посад і військових звань, рівний обсяг відповідальності під час виконання обов’язків військової служби.

Також в проекті закону скасовуються необґрунтовані обмеження щодо служби жінок у військовому запасі та проходження військових зборів чоловіками та жінками.

12 липня законопроект №6109 був рекомендований до голосування в сесійній залі в першому читанні з подальшим доопрацюванням. «Впевнена, що ми відкриємо двері для тисяч жінок, які зроблять блискучу військову кар’єру», – написала на своїй сторінці у Facebook народна депутатка від фракції «Блок Петра Порошенка» Ірина Суслова.

​«Стереотипи щодо жінок в армії буде поступово подолано», – впевнена надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф.

​Дипломат висловила сподівання, що візити британських кораблів відбуватимуться й надалі (Великобританія брала участь в нещодавньому «Сі Бризі-2017», але без кораблів, на рівні офіцерів-інструкторів – ред.). «Це показує підтримку Україні з боку Великої Британії», зазначила вона, додавши, що «Ваша (України) безпека — це безпека Європи».