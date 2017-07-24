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24 Липень 2017, Київ 21:46
Фотогалереї

Кораблі НАТО в Одеському порту: флагманським командує жінка – фоторепортаж

Через день після завершення міжнародних навчань «Сі Бриз-2017» в Одесу знову завітали кораблі Північноатлантичного альянсу. Есмінець Королівського Військово-морського флоту Великої Британії і фрегат ВМС Туреччини входять до Другої постійної військово-морської групи НАТО (Standing NATO Maritime Group Two – SNMG2). Флагманським кораблем є британський Duncan, ним командує жінка – капітан 2-го рангу Елеонор Стек. Найближчими днями українські, британські, турецькі військові моряки проведуть спільні тренування. «Ваша безпека – це безпека Європи», – заявила надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф.
Ескадрений міноносець Duncan (type 45 destroyer) &mdash; тип сучасних есмінців з керованою ракетною зброєю. Був спущений на воду в 2010 році
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Ескадрений міноносець Duncan (type 45 destroyer) — тип сучасних есмінців з керованою ракетною зброєю. Був спущений на воду в 2010 році

Корабельна&nbsp;артилерійська система&nbsp;малого&nbsp;калібру.&nbsp;Озброєння нових англійських ескадрених міноносців типу 45 є суто оборонним, що пояснюється головним завданням нових есмінців &ndash; ППО морських угруповань ВМС
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Корабельна артилерійська система малого калібру. Озброєння нових англійських ескадрених міноносців типу 45 є суто оборонним, що пояснюється головним завданням нових есмінців – ППО морських угруповань ВМС

Востаннє британські кораблі перебували в Одесі 10 років тому
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Востаннє британські кораблі перебували в Одесі 10 років тому

Капітан 2-го рангу Елеонор Стек, яка є командиром есмінця Duncan, 17 років &ndash; у Королівському флоті Великої Британії: &laquo;Стать або походження не мають значення. Головне &ndash; добре робити свою справу&raquo;
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Капітан 2-го рангу Елеонор Стек, яка є командиром есмінця Duncan, 17 років – у Королівському флоті Великої Британії: «Стать або походження не мають значення. Головне – добре робити свою справу»

В команді військового корабля Duncan понад 20 жінок&nbsp;
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В команді військового корабля Duncan понад 20 жінок 

Фрегат Yildirim ВМС Туреччини
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Фрегат Yildirim ВМС Туреччини

Командир походу SNMG2 в Чорне море, комодор Джеймс Морлі: &laquo;Наше спільне завдання &mdash; зберегти безпеку в Чорному морі&raquo;
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Командир походу SNMG2 в Чорне море, комодор Джеймс Морлі: «Наше спільне завдання — зберегти безпеку в Чорному морі»

Службовці британського флоту на палубі британського есмінця
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Службовці британського флоту на палубі британського есмінця

Багатоцільовий вертоліт Wildcat на палубі британця
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Багатоцільовий вертоліт Wildcat на палубі британця

Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф (ліворуч) і командир есмінця Duncan Елеонор Стек (праворуч)
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Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф (ліворуч) і командир есмінця Duncan Елеонор Стек (праворуч)

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