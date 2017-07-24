Кораблі НАТО в Одеському порту: флагманським командує жінка – фоторепортаж

Через день після завершення міжнародних навчань «Сі Бриз-2017» в Одесу знову завітали кораблі Північноатлантичного альянсу. Есмінець Королівського Військово-морського флоту Великої Британії і фрегат ВМС Туреччини входять до Другої постійної військово-морської групи НАТО (Standing NATO Maritime Group Two – SNMG2). Флагманським кораблем є британський Duncan, ним командує жінка – капітан 2-го рангу Елеонор Стек. Найближчими днями українські, британські, турецькі військові моряки проведуть спільні тренування. «Ваша безпека – це безпека Європи», – заявила надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф.