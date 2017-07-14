«Сі Бриз»: чи сумісні військові підрозділи України і НАТО?

Цьогорічний липень в Україні триває під знаком НАТО. На початку місяця президент Петро Порошенко підписав Закон про визнання членства в НАТО держаним пріоритетом. Згодом відбувся візит в Україну генсекретаря Альянсу Єнса Столтенберґа, його виступ у Верховній Раді та відкриття в Києві офісу Представництва Північноатлантичного альянсу. До 23 липня триватимуть міжнародні маневри «Сі Бриз-2017» – найбільш масштабні за 20 років своєї історії. Цьогоріч в них беруть участь 16 країн, причому не входять в Альянс лише три з них. Як співпрацюють і розуміються під час маневрів українські та іноземні військові?

«Відпрацювали спільно з військовослужбовцями Грузії та США. Всі завдання виконали злагоджено», – заявив кореспонденту Радіо Свобода одразу після десантування з українського середнього десантного корабля «Юрій Олефіренко» командир багатонаціонального батальйону морської піхоти Володимир Роман.

Один з найбільш видовищних епізодів міжнародних навчань «Сі Бриз-2017» відбувся на Тендрівській косі, що на Херсонщині, 14 липня.

Знання англійської

Привести Збройні сили України до стандартів НАТО означає не тільки досягнути оперативної, технічної сумісності. Складових в процесі чимало. Наприклад, це знання англійської.

Речник командування ВМС України Олег Чубук згадав часи, коли на українському флоті, включаючи штаб ВМС, англійською володіли поодинокі офіцери.

«На сьогодні щонайменше третина офіцерів штабу командування ВМС непогано знають англійську. Хоча, звісно, треба вдосконалюватись», – сказав він в ефірі Радіо Свобода. Стосовно стандартів НАТО Олег Чубук вважає, що «з ними треба зростати з академічної парти».

«Коли водолаз плескає по воді в певному ритмі, це означає – щось не в порядку, він потребує допомоги», – розповідає капітан ВМС Канади і дебютант водолазної компоненти навчань «Сі Бриз» Ендріан Лаланцеті.

Канадський офіцер запевняє, що принаймні між військовими дайверами різних країн мовного бар’єру не існує – виручає уніфікована міжнародна система водолазних сигналів. А ось укладка спорядження й обладнання, що використовуються, наприклад, для пошуку та ідентифікації вибухонебезпечних підводних предметів, можуть відрізнятись.

​Пріоритет – безпека військовослужбовців

Людина та її безпека – пріоритет в арміях НАТО. Скажімо, під час навчань «Сі Бриз-2017» були продемонстровані ситуації використання керованих роботів як морських саперів.

«Ми співпрацюємо не тільки на рівні країн. Ще працюємо над тим, щоб убезпечити військовослужбовців», – розповіла лейтенант саперної частини ВМС Сполучених Штатів Америки Анна Мансуеті.

​Безпека військовослужбовців в західних арміях досягається передусім завдяки правильним управлінським рішенням. Таку точку зору в ефірі Радіо Свобода висловив екс-командувач Військово-морських сил України Сергій Гайдук.

«Там в алгоритм підготовки офіцера закладається порядок дій, які мають максимально убезпечити солдата», – розповів віце-адмірал Гайдук. Автоматизацію, коли техніка замість людини виконує завдання, також, на його погляд, є складовою безпеки особового складу.

Також за прикладом армій НАТО, основними комунікаторами між офіцерами та солдатами (або матросами) в ЗСУ мають бути сержанти. В рамках навчань «Сі Бриз-2017» для старшин і сержантів було проведено курс лідерства. А восени в Військово-морських силах України розпочне роботу школа підготовки сержантів. Про це кореспонденту Радіо Свобода розповів керівник навчань «Сі Бриз-2017» з української сторони капітан 1-го рангу Олексій Неїжпапа.

Гендерна політика

На моєму кораблі жінки складають приблизно третину команди

Жінкам в арміях НАТО довіряють на землі, в повітрі і на морі.

«На моєму кораблі жінки складають приблизно третину команди. Загалом їх біля 60», – розповів Деніел Гілен, командир ракетного крейсеру ВМС США The Hue City. Корабель перебуває в Одесі і вперше бере участь в маневрах «Сі Бриз».

«Свого часу ми мали досвід служби жінок на українських кораблях. Експеримент був невдалим, після чого жінка отримала нове призначення в берегову частину», – розповів екс-командувач ВМС Сергій Гайдук.

14 липня під час авіаційної компоненти навчань «Сі Бриз-2017 на аеродромі в Миколаєві в українське небо вперше піднявся американський патрульний протичовновий літак Boeing P-8 «Poseidon». В його екіпажі також є жінки.

На «Сі Бризі-2017» вперше в історії навчань працюють два штаби. Це безпосередньо керівництво маневрів і окремий штаб морського командування, розроблений за стандартами НАТО. На це звернув увагу директор маневрів з української сторони Олексій Неїжпапа.