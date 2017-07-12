Набирають обертів військові навчання «Сі Бриз-2017» за участю 16 країн. Перед активною фазою маневрів українські та іноземні вояки проходять бойове злагодження. Військові водолази відпрацьовують водолазні спуски, пошук підводних вибухонебезпечних предметів. Військовослужбовці ВМС та Державної прикордонної служби України тренуються в здійсненні доглядових операцій на борту суден. Румунські моряки проводять заняття з боротьби за живучість корабля. Також в Одесі перебувають крейсер і есмінець ВМС США.