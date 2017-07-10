В Одесі стартували щорічні міжнародні навчання «Сі Бриз»

В Одесі, яка через анексію Криму перетворилась на «флотську столицю України», 10 липня відбулась офіційна церемонія відкриття щорічних українсько-американських навчань «Сі Бриз-2017». До маневрів, що пройдуть на морі, в повітрі та на землі залучено понад 3 тисячі військових з 16 країн.

У своєму вітальному слові командувач українських ВМС віце-адмірал Ігор Воронченко наголосив, що «Сі Бриз» є «відповіддю ідеологам, які ведуть гібридну війну проти України». Тому найчастіше на церемонії відкриття замість слова «противник» на адресу Російської Федерації спікери використовували інше слово – «ворог». Чорне море, наголошували вони, за останні три роки перестало бути безпечним. Повернути безпеку чорноморському регіону – спільна мета країн НАТО та їхніх партнерів.

Дії Росії не ослабили країни НАТО та партнерів, а навпаки, зробили їх сильнішими

«Нині, як ніколи раніше, ми співпрацюємо в партнерстві з країнами чорноморського регіону. Дії Росії не ослабили країни НАТО та партнерів, а навпаки, зробили їх сильнішими», – зауважив керівник навчань від американської сторони капітан першого рангу Тейт Вестбрук.

Учасники та особливості «Сі Бриз-2017»

ВМС США на «Сі Бризі-2017» представлені двома бойовими кораблями – есмінцем Carney (DDG-64) і ракетним крейсером The Hue City (CG- 66).

Військово-морські сили України представляють 15 кораблів, катерів, суден забезпечення. До маневрів залучено Національну гвардію України, Державну прикордонну службу, Сухопутні війська та Повітряні сили.

Також в навчаннях візьмуть участь військові кораблі та катери Румунії, Туреччини, Грузії.

Вперше маневри проходитимуть у складнішому, ніж раніше, форматі «free play» (вільна гра).

Виконавці – корабельний склад, морська піхота, авіація до останнього моменту не знатимуть, які в них «загрози» під час операції

«Виконавці – корабельний склад, морська піхота, авіація до останнього моменту не знатимуть, які в них «загрози» під час операції», – пояснив такий формат керівник маневрів від української сторони капітан першого рангу Олексій Неїжпапа.

За легендою навчань, учасникам треба буде знешкодити підводний човен. Роль «агресора» виконуватиме субмарина «Batiray» ВМС Туреччини. Зараз вона пришвартована біля причалів Одеського морського вокзалу. Як повідомляє прес-служба Одеського загону морської охорони Південного регіонального управління Держприкордонслужби України, іноземний підводний човен зайшов у територіальне море України вперше за 10 років.

Також, за даними прикордонного відомства, морська фаза «Сі Бризу» складатиметься з кількох частин. Після вправ з бойового злагодження багатонаціональних тактичних груп корабельно-катерного складу, спільно з іноземними партнерами кораблі та катери морської охорони ДПСУ братимуть участь у пошуку, виявленні та затриманні судна-порушника нібито із радіаційним джерелом на борту.

Як і минулоріч, планується десантування на річковій ділянці.

Цьогоріч штабів на «Сі Бризі» буде два: безпосередньо керівництво навчань і окремий штаб морського командування, розроблений за стандартами НАТО.

Українсько-американські маневри триватимуть два тижні в північно-західній частині Чорного моря, на території Одеської та Миколаївської областей.

Тим часом Росія заявила, що її Чорноморський флот спостерігатиме за перебігом навчань. Про це повідомляє «РИА Новости» із посиланням на джерело в силових структурах тимчасово окупованого Криму. За даними агенства, зокрема йдеться про повітряну розвідку.

З історії маневрів

Цього року «Сі Бриз» міг бути ювілейним. 20 років минуло відтоді, як в 1997-му, відповідно до «Меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво з питань оборони та військових відносин» між міністерствами оборони США та України, міжнародні військово-морські навчання вперше були проведені в Одеській, Миколаївській областях та в Криму.

Щоправда, в 2000 році замість «Сі Бриз», в Україні пройшли широкомасштабні військово-морські маневри «Кооператив Партнер-2000», в яких взяли участь близько 50 одиниць кораблів, катерів та суден.

У 2006 році «Сі Бриз» були зірвані через протести прихильників Комуністичної та Прогресивної соціалістичної партій. Найчисленніші акції лівих та проросійських сил, які розглядали «Сі Бриз» як експансію НАТО, відбулися влітку того року в Криму.

Три роки по тому Верховна Рада відмовилася розглянути законопроект, який був внесений президентом Віктором Ющенком (акти, що регламентують перебування в Україні іноземних військових, приймаються щорічно – ред.). Таким чином, маневри «Сі Бриз-2009» не відбулися.

В 2014 році «Сі Бриз» мав скорочений формат з виключно морською фазою. До того ж іноземні військові кораблі в українські порти тоді не заходили.

В 2015 році військово-морські навчання повернулись до повноцінного формату, за якого відпрацьовуються сухопутний, повітряний та морський компоненти.

Як і цьогоріч, в «Сі Бриз-2016» взяли участь 16 країн. Окрім співорганізаторів, України та США, це були Велика Британія, Болгарія, Греція, Грузія, Італія, Іспанія, Литва, Молдова, Норвегія, Польща, Румунія, Туреччина, Швеція і Фінляндія.