Українсько-американські навчання «Сі Бриз – 2017» стартують в Одесі

Українсько-американські навчання «Сі Бриз – 2017» стартують 10 липня в Одесі, повідомив прес-центр командування Військово-морських сил України.

У навчаннях візьмуть участь понад 30 кораблів, катерів і суден забезпечення, понад 25 літаків і вертольотів, а також особовий склад із 16 країн світу, включно з Україною. Загалом у навчання візьмуть участь понад 3 тисячі осіб.

Навчання відбуватимуться 10–23 липня у північно-західній частині Чорного моря, Одеській і Миколаївській областях.

Багатонаціональні військові навчання «Сі Бриз» проводять в Україні від 1997 року за співорганізаторства України і США.