«Хребет армії»: як значущість сержанта підвищують на українському флоті

У Збройних силах країн НАТО сержантів вважають «хребтом армії». Саме сержант відіграє важливу роль у ланцюжку між командиром, який ставить завдання, і солдатами, які повинні завдання виконувати. В Україні національне військо поступово перебудовується за стандартами, прийнятими в Північноатлантичному альянсі, отже, створення професійного сержантського корпусу є частиною реформування.

Взагалі в арміях країн НАТО усталилася система, коли сержант командує підрозділом, стежить за дисципліною, навчає солдатів за принципом: «слідкуй за мною, роби, як я». Водночас функції офіцера полягають у плануванні й організації дій. Тобто офіцер каже, що робити, а сержант вирішує, в який спосіб підрозділ має це виконати.

У Миколаєві працює один з трьох центрів підготовки сержантів, що за структурою, функціями та завданнями тотожні схожим навчальним закладам в країнах НАТО. Молодших командирів там готують, зокрема, для потреб Військово-морських сил України.

Професійні сержанти — нагальна потреба української армії та флоту

«Наразі існує нагальна потреба у сержантах», – констатує начальник відділу роботи з сержантським та старшинським складом, головний старшина ВМС ЗС України Павло Ручка. Старший мічман пояснює, що до певного зменшення сержантського корпусу призвела практика призначення на офіцерські посади сержантів з вищою освітою або досвідом участі в бойових діях. «Протягом цього року вже близько півсотні сержантів стали молодшими лейтенантами», – зазначив він. «Це добре для офіцерського складу, утім, створило нові вакансії в сержантському корпусі», – додав він.

​До головного старшини Військово-морських сил Павло Ручка «виріс» з матроса, а потім головного старшини великого десантного корабля «Костянтин Ольшанський» (під час анексії Криму в березні 2014 року бойовий корабель був захоплений росіянами і згодом виведений зі складу ВМС України — ред.). Разом з іншими моряками, які не зрадили присязі, Павло передислокувався до Одеси, яка через російську окупацію Криму перетворилася на головний пункт базування українського флоту.

Стати лідером

Нещодавно в миколаївському Центрі підготовки сержантів ВМС відбувся новий випуск базового курсу лідерства, який є першим етапом професійного становлення сержанта. Протягом трьох тижнів кандидати на посаду командира відділення проходили заняття з командоутворення, розбиралися з роллю лідера та мотивацією, моделювали та опрацьовували різні ситуації, враховуючи досвід АТО.

​«Сержант – це не «нульова» людина, яка прийшла до Збройних сил, він вже має певні підготовку й досвід», – зауважив заступник командувача ВМС ЗС України з бойової підготовки контр-адмірал Олексій Неїжпапа.

Зі свого боку, командир Центру підготовки сержантів ВМС мічман Юрій Клімкін каже, що половину часу під час курсу майбутні сержанти проводять на лекціях, решту – займаються практикою.

Наступним кроком для них буде фахова підготовка. «Військовослужбовець, який виявив лідерські якості, вчитиметься в профільному навчальному центрі безпосередньо за фахом – корабельний старшина, командир танкового відділення, артилерії чи піхоти», – розповів Клімкін.

За 13 років армійської служби морський піхотинець Юрій Клімкін пройшов шлях від матроса до головного старшини окремого батальйону морської піхоти. Входив до складу миротворчого контингенту, воював на сході України, навчався за кордоном. «І хоча особисто мені більше до вподоби бути «в полі», знання й досвід, що отримав, потрібно передавати далі», – каже він.

​Наскільки у професійному зростанні сержанта важливий його бойовий досвід? За різних ситуацій – по-різному, вважає головний старшина ВМС Павло Ручка. «Скажімо, для підрозділів морської піхоти бойовий досвід на вагу золота. Для корабельного складу це не є актуальним», – пояснює він.

Нещодавно за підтримки Генерального штабу ЗСУ, Українського кризового медіа-центру, посольства США в Україні, ГО «Дух Америки» було видано посібник з військового лідерства для підрозділів морської піхоти. «Джерело натхнення для військовослужбовця, а не академічний дискурс», – кажуть про збірку «Вести! Боротися! Перемагати!» її укладачі. А на початку 2018 року на базі Центру підготовки сержантів ВМС для морських піхотинців заплановано провести курс лідерства, участь у якому візьмуть американські інструктори.

Рецепт сержантського успіху: мотивація, саморозвиток, освіта

У тому, що потенціал має кожен, і завданням досвідчених військових є «розкриття здібностей молоді, виховання лідера, який буде вірним своїй країні й своїй сім’ї», впевнений досвідчений американський військовий головний старшина Джейсон Форд. Останні кілька років у ролі інструктора, радника-консультанта він, зокрема, бере участь у плануванні й проведенні українсько-американських навчань «Сі Бриз».

«Із кожним «Сі Бризом» ми бачимо більш якісну підготовку і рівень українських військових. Особливо в тому, що стосується планування та командної роботи», – зазначає представник ВМС США.

​Хоча, каже Джейсон Форд, помилки у професійному й особистому зростанні роблять майже всі, чинниками успіху залишаються мотивація, саморозвиток, постійна освіта.

Крім інструкторів зі США, до курсів підготовки сержантського та старшинського складу у військових частинах Збройних сил України залучаються представники Канади, Великої Британії, Латвії, Литви тощо.

За допомогою іноземних партнерів у миколаївському центрі підготовки сержантів ВМС наступного року розраховують облаштувати спеціальну смугу психологічних перешкод, так звану Leader’s Reaction Course (LRC). Командир Центру Юрій Клімкін бачив таку на базі Сamp San Luis Obispo Національної гвардії США у Каліфорнії. «У стресовій ситуації на ній добре проявляються і лідерські якості кожного, і робота команди в цілому. Завдання складні, отже, працювати треба не міцними м’язами, а мозком», – розповідає він.

Поки що ж використовують смугу, яку облаштували власноруч – із ящиків, шин, мотузок.

Впровадження в українській армії 4-рівневої системи професійної підготовки сержантського складу (від базового рівня – «командир відділення» – до вищого – «головний сержант бригади оперативного командування або виду військ» – ред.), розширення прав і повноважень сержантів вимагатиме внесення відповідних змін до Статутів ЗСУ. «Відповідний законопроект вже опрацьовано», – повідомив начальник Управління роботи з сержантським складом Генерального штабу Збройних сил Олександр Косинський.