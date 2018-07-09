«Сі Бриз-2018»: навчання за умов напруженості в Чорному й Азовському морях

9 липня відкрились українсько-американські військові навчання серії «Сі Бриз». Спочатку в Одесі – офіційно, а потім на полігоні Широкий Лан, що на Миколаївщині, – по-робочому. Крім співорганізаторів, України та США, цього року в маневрах беруть участь ще 17 країн: Болгарія, Велика Британія, Грузія, Греція, Данія, Естонія, Індія, Італія, Канада, Литва, Молдова, Норвегія, ОАЕ, Польща, Румунія, Туреччина, Швеція. Загалом до «Сі Бризу-2018» залучено понад 2 тисячі осіб.

За планом, «Сі Бриз-2018» триватиме до 21 липня в північно-західній частині Чорного моря, в портах, на летовищах і полігонах Одеської, Миколаївської, Херсонської областей, причому власне практичні дії сил розраховані на кілька днів, інший час займатиме планування операції й підготовка корабельного і авіаційного складу, берегових підрозділів тощо.

Ресурси

Україну представляють близько двох десятків кораблів, катерів, суден забезпечення. Крім Військово-морських сил, у «Сі Бризі-2018» беруть участь Сухопутні війська, Повітряні сили, загін ССО (Сил спеціальних операцій – ред.), взвод Національної гвардії, представники Антитерористичного центру при Службі безпеки України, Державна прикордонна служба України тощо. Прикордонне відомство залучить до 10 кораблів та катерів, літальні апарати.

Практикою стане «Сі Бриз» для курсантів-морпіхів Одеської Військової академії. Вже кілька років у виші на факультеті Високомобільних десантних військ (ВДВ) готують офіцерів з управління діями морської піхоти.

Роту американських морських піхотинців, два бойових кораблі – ракетний есмінець USS Porter (DDG-78) і корабель управління USS Mount Whitney (LCC-20) – доправили в Одесу Сполучені Штати Америки.

Також кораблі для участі в навчаннях надали Болгарія і Туреччина. Турецький підводний човен гратиме ключову роль у навчаннях.

«Наявність субмарини надасть маневрам складності. Вона гратиме роль супротивника», – повідомив керівник навчань «Сі Бриз-2018» з американської сторони капітан 1-го рангу Метью Ліман.

«Щороку в Чорному морі Російська Федерація нарощує кількість підводних човнів. Таку небезпеку ми повинні враховувати, відпрацьовуючи свої дії на морі під час маневрів», – додав контр-адмірал ВМС України Олексій Неїжпапа.

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Торік у навчаннях взяли участь представники Збройних сил 16 країн: понад 3 тисячі людей, 31 корабель (катер, судно), три десятки літальних апаратів тощо.

Складністю, а не кількістю

Докладну легенду цьогорічних навчань «Сі Бриз» військові поки тримають в таємниці. Як зауважив Метью Ліман, «Є кілька бойових завдань. Зокрема, в авіаційній компоненті будуть відпрацьовані «перемовини» літака з літаком в той час, коли один із них захищатиме корабельну групу».

В коментарі Радіо Свобода командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко зазначив, що «неправильно оцінювати навчання лише через кількісні показники, оскільки масштабним «Сі Бриз» був майже завжди». Віце-адмірал вважає, що враховувати треба обсяг, складність завдань:

Ми вперше відпрацьовуємо практично у повному складі нещодавно створений орган військового управління – Морське командування

– Головною особливістю цьогорічних навчань є те, що ми вперше відпрацьовуємо практично у повному складі нещодавно створений орган військового управління – Морське командування (в організаційно-штатній структурі Командування ВМС України сформовані і працюють два командування із функціями оперативного управління – командування морської піхоти і Морське – ред.).

Під час «Сі Бризу» Морське командування працюватиме як командування багатонаціональних сил. Це означає, що наші офіцери виконуватимуть свої штатні функції у складі багатонаціонального штабу. Якщо раніше до штабу багатонаціональних сил ми доправляли офіцерів, виходячи з рівня їхнього знання англійської мови, освіти, досвіду участі в міжнародних навчаннях або місіях, то тепер наші штатні офіцери виконуватимуть свої функції, але вже в багатонаціональному штабі.

Штаб розмістився на кораблі управління Шостого флоту США Mount Whitney. Саме звідти, безпосередньо з моря, багатонаціональний штаб управлятиме діями підрозділів морської, повітряної, наземної компонент навчання «Сі Бриз».

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Флагманський корабель Шостого флоту США Mount Whitne» (LCC-20) було введено в експлуатацію в 1971 році. Постійно базується в італійському місті Гаета. USS Mount Whitney брав участь у операціях в Атлантиці, Середземномор'ї, Карибському басейні, Індійському океані. Під час російсько-грузинської війни у 2008 році був першим кораблем НАТО, що надав Поті гуманітарну допомогу, коли порт на чорноморському узбережжі Грузії та інші об’єкти військової інфраструктури зазнали бомбардування російською авіацією.

Також до навчань «Сі Бриз-2018» буде залучено USS Porter (DDG-78) – один із понад 60 есмінців класу Arleigh Burke. Минулого разу ракетний есмінець заходив до порту Одеси торік.

«Porter радий повернутися в Чорне море, щоб працювати із нашими партнерами під час навчань «Сі Бриз», – зазначив командир корабля Джон В. Тобін.

Згідно з конвенцією Монтре, термін перебування кораблів нечорноморських держав у Чорному морі в мирний час не може перевищувати 21 добу.

З історії маневрів

За понад 20 років проведення «Сі Бризу» в південних областях України і Криму, «експериментували» як із часом маневрів (в 1998 році «Сі Бриз» відбувся в жовтні-листопаді, а рік по тому в грудні – ред.), так і з їхнім місцем (у 2002 році навчання проходили в Середземному морі поблизу Сицилії), форматом тощо (виключно морська, виключно берегова фаза, маневри комп’ютерні оперативно-тактичні, в режимі free play (вільної гри).

Двічі за два десятки років маневри зривалися.

У 2006 році це сталося через дії в Криму проросійських активістів, які «протистояли натовському вторгненню». «Тоді в Феодосійський порт прибув американський транспортний корабель. Його розвантажили, утім вивезти майно та обладнання на Старокримський полігон завадили пікетувальники, представники, зокрема, Комуністичної і Прогресивної соціалістичної партій. Згодом Феодосійська міська влада ухвалила рішення про «місто як територію без НАТО». І їх не хвилювало, що досвід участі в міжнародних навчаннях передусім є корисним для української армії», – згадує тодішні події капітан 1-го рангу запасу Олег Чубук. «Дехто з експертів вважає, що то були чи не найперші ознаки «гібридної війни», – додав він в розмові з кореспондентом Радіо Свобода.

Три роки по тому «Сі Бриз» знову не відбувся. В 2009-му Верховна Рада відмовилась розглядати закон про допуск іноземних військових підрозділів на територію України, представлений в парламент тодішнім президентом Віктором Ющенком (згідно із законом, подібні акти парламентарі розглядають щороку – ред.).

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Про співпрацю та взаємосумісність

Як співпрацюють і розуміються під час маневрів українські та іноземні військові? Наскільки взаємосумісні Військово-морські сили України з флотами країн НАТО? На ці питання Радіо Свобода відповів начальник штабу ВМС – перший заступник командувача Військово-морських сил контр-адмірал Андрій Тарасов.

На тактичному рівні ми вже досягли добрих результатів щодо взаємосумісності по процедурах, по спільній роботі екіпажів кораблів

– Стандартів НАТО, котрі стосуються безпосередньо ВМС, загалом понад чотири сотні. Вони введені в дію наказом командувача і є керівними документами наших Військово-морських сил. Певна кількість стандартів впроваджена, решта опрацьовуються. На тактичному рівні ми вже досягли добрих результатів щодо взаємосумісності по процедурах, по спільній роботі екіпажів кораблів.

Більш складні питання, вирішення яких потребують чималого часу, стосуються, зокрема, технічної сумісності, оскільки стандартизація НАТО має враховуватись ще на етапі проектування кораблів.

«В той час, коли триває повзуча анексія виключної (морської) економічної зони України в Чорному морі, а ситуація в Азовському залишається напруженою, військові повинні підвищувати свій фаховий рівень, покращувати сумісність як на рівні штабів, так і в морі, повітрі, на суші», – сказав на церемонії відкриття навчань «Сі Бриз-2018» командувач Військово-морських сил України віце-адмірал Ігор Воронченко.