Порошенко не виключає, що Росія спробує атакувати Маріуполь

Президент України Петро Порошенко не виключає, що Росія може здійснити військові атаки на Маріуполь. Про це він заявив у ході виступу перед учасниками багатонаціональних міжнародних навчань «Сі Бриз-2018» в Одесі.

За словами Порошенка, Росія значно посилила своє морське угруповання в Азовському морі та здійснює незаконну зупинку, огляд як українських, так й іноземних кораблів, які прямують в українські порти на Азовському морі.

«Ми бачимо, що це робиться для того, щоб заблокувати порти України в Азовському морі, здійснити ескалацію напруги, не виключено, робити військову операцію, атаки на Маріуполь, де здійснюється експорт продукції чорної металургії, атаки на інші порти Азовського моря», – заявив Петро Порошенко.

Він наголосив на важливості боєготовності Військово-морських сил України і взаємосумісності з партнерами із країн-членів НАТО та союзниками по безпеці в Чорноморському регіоні.

Від кінця квітня цього року російські прикордонники затримали майже 100 українських суден в Азовському морі, повідомив в ефірі Радіо Свобода міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Раніше українські прикордонники повідомили, що «росіяни почали жорстку політику затримання і огляду суден», які прямують через Керченську протоку. За повідомленням відомства, починаючи з 30 квітня російські спецслужби зупиняють судна щодня для огляду й ідентифікації екіпажу.