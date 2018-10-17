На місці катастрофи Су-27 шукають бортові самописці

Під Хмільником у Вінницькій області, де 16 жовтня розбився військовий літак Су-27, шукають бортові самописці. Про це у ефірі каналу «112 Україна» розповів начальник головного управління Національної поліції у Вінницькій області Юрій Педос.

Він припустив, що пошуки можуть зайняти кілька днів, тому що уламки розлетілися на велику площу.

Зараз територія, де відбулась катастрофа, оточена правоохоронцями, уточнив Педос.

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Військовий літак Су-27 упав у Вінницькій області близько 17:00 16 жовтня біля села Уланів. Обидва пілоти, українець і американець, загинули.

Катастрофа сталася під час міжнародних авіаційних навчань «Чисте небо-2018», які розпочалися 9 жовтня і за планом мають тривати до 19 жовтня.

Загалом до навчань залучено понад 40 літальних апаратів, десятки зенітних ракетних комплексів і засобів радіотехнічних військ.