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16 Жовтень 2018, Київ 20:22
Новини | Події

Прокуратура почала розслідування падіння Су-27

Журналіст фотографує український винищувач СУ-27 під час багатонаціональних навчань «Чисте небо-2018». Хмельницька область, 12 жовтня 2018 року

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Військова прокуратура Центрального регіону України розслідує падіння винищувача Су-27 у Вінницькій області, повідомляє прес-служба прокуратури.

«На місці події працює група військових прокурорів на чолі з військовим прокурором Вінницького гарнізону Центрального регіону України. 16 жовтня 2018 року Військовою прокуратурою Вінницького гарнізону до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 416 Кримінального кодексу України, «Порушення правил польотів або підготовки до них». Проведення досудового розслідування доручено слідчим Управління національної поліції в Вінницькій області», – йдеться в заяві.

У Генеральному штабі повідомили, що внаслідок катастрофи двоє пілотів загинули.

Військовий літак Су-27 упав у Вінницькій області близько 17:00 у районі села Уланів. «Український мілітарний портал» вказує, що уламки літака знайдені неподалік села Пагурці.

Катастрофа сталася під час міжнародних авіаційних навчань «Чисте небо-2018», які розпочалися 9 жовтня і за планом мають тривати до 19 жовтня.

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Участь у цих навчаннях беруть військові США, Румунії, Польщі, Королівства Бельгії, Королівства Данії, Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Королівства Нідерландів, Грецької Республіки та Естонської Республіки.

Загалом до навчань «Чисте небо» залучено понад 40 літальних апаратів, десятки зенітних ракетних комплексів і засобів радіотехнічних військ.

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