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16 Жовтень 2018, Київ 20:20
Новини | Події

Катастрофа Су-27: пілоти загинули – Генштаб

Літак Су-27

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Пошуково-рятувальна група знайшла на місці падіння літака Су-27УБ у Вінницькій області тіла двох пілотів, повідомляє Генеральний штаб України.

Військовий літак Су-27 упав у Вінницькій області близько 17:00 у районі села Уланів. Згідно з повідомленням, це сталося під час навчально-бойового польоту.

«Український мілітарний портал» вказує, що уламки літака знайдені неподалік села Пагурці. За цими даними, катастрофа сталася під час міжнародних авіаційних навчань «Чисте небо-2018», що розпочалися 9 жовтня і за планом мають тривати до 19 жовтня.

Участь у цих навчаннях беруть військові США, Румунії, Польщі, Королівства Бельгії, Королівства Данії, Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Королівства Нідерландів, Грецької Республіки та Естонської Республіки.

Загалом до навчань «Чисте небо» залучені понад 40 літальних апаратів, десятки зенітних ракетних комплексів і засобів радіотехнічних військ.

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