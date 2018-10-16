Військовий літак Су-27 упав під час навчального польоту – Генштаб

Військовий літак Су-27 упав у Вінницькій області близько 17:00 у районі села Уланів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Згідно з повідомленням, це сталося під час навчально-бойового польоту, доля пілотів невідома.

«Здійснюються пошуково-рятувальні заходи», – вказано в повідомленні в мережі Facebook.

«Український мілітарний портал» вказує, що уламки винищувача знайдені неподалік села Пагурці. За цими даними, катастрофа сталася під час міжнародних авіаційних навчань «Чисте небо-2018», які розпочалися 9 жовтня і за планом мають тривати до 19 жовтня.

Участь у цих навчаннях беруть військові США, Румунії, Польщі, Королівства Бельгії, Королівства Данії, Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Королівства Нідерландів, Грецької Республіки та Естонської Республіки.

Загалом до навчань «Чисте небо» залучено понад 40 літальних апаратів, десятки зенітних ракетних комплексів і засобів радіотехнічних військ.