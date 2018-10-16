Збройні сили України висловили співчуття родинам загиблих пілотів Су-27

Збройні сили України висловили співчуття родинам пілотів, які загинули ввечері 16 жовтня під час виконання навчально-бойового польоту на літаку Су-27 у Вінницькій області. Про це повідомляє сайт Міністерства оборони України.

У Генеральному штабі ЗСУ наразі не уточнюють імен і національної приналежності загиблих, хоча деякі сайти вказують саме із посиланням на Генштаб, що один пілот був українським, інший – американським.

Військовий літак Су-27 упав у Вінницькій області близько 17:00 у районі села Уланів. «Український мілітарний портал» вказує, що уламки літака знайдені неподалік села Пагурці.

Катастрофа сталася під час міжнародних авіаційних навчань «Чисте небо-2018», які розпочалися 9 жовтня і за планом мають тривати до 19 жовтня.

Участь у цих навчаннях беруть військові США, Румунії, Польщі, Королівства Бельгії, Королівства Данії, Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Королівства Нідерландів, Грецької Республіки та Естонської Республіки.

Загалом до навчань «Чисте небо» залучено понад 40 літальних апаратів, десятки зенітних ракетних комплексів і засобів радіотехнічних військ.