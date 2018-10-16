Військові США підтвердили: у катастрофі Су-27 брав участь американець

До інциденту з літаком Су-27 в Україні був залучений військовослужбовець США, говориться в повідомленні командування ВПС США в Європі і Африці.

«Ми бачили повідомлення, в яких говорилося про жертву з США, і можемо підтвердити, що в інцидент був залучений американський військовослужбовець», – ідеться в повідомленні.

Командування повідомляє, що наразі проводиться розслідування інциденту, і обіцяє надати додаткову інформацію згодом. Воно не повідомляє, як саме брав участь в інциденті американський військовослужбовець. У повідомленні не уточнюється і доля американського пілота.

Військовий літак Су-27 упав у Вінницькій області близько 17:00 у районі села Уланів. «Український мілітарний портал» вказує, що уламки літака знайдені неподалік села Пагурці.

Катастрофа сталася під час міжнародних авіаційних навчань «Чисте небо-2018», які розпочалися 9 жовтня і за планом мають тривати до 19 жовтня.

Військова прокуратура Центрального регіону України розслідує падіння винищувача Су-27 у Вінницькій області, повідомляє прес-служба прокуратури.

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Участь у цих навчаннях беруть військові США, Румунії, Польщі, Королівства Бельгії, Королівства Данії, Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Королівства Нідерландів, Грецької Республіки та Естонської Республіки.

Загалом до навчань «Чисте небо» залучено понад 40 літальних апаратів, десятки зенітних ракетних комплексів і засобів радіотехнічних військ.