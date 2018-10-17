Падіння Су-27: правоохоронці заявляють, що вилучили документи та допитують свідків

Правоохоронці вилучили документи та допитують свідків у зв’язку з падінням військового літака Су-27 у Вінницькій області, повідомила військова прокуратура Центрального регіону України.

«На цей час на аеродромах в Миргороді і Староконстантинові вилучено льотну документацію та документи на літак. Наразі тривають допити свідків щодо обставин вильоту борта, його технічного стану на момент вильоту, даних об'єктивного контролю тощо», – розповіли прокурори.

Військовий літак Су-27 упав у Вінницькій області близько 17:00 16 жовтня біля села Уланів. Обидва пілоти загинули. Один із них був офіцером повітряних сил Збройних сил України, про особу іншого українська влада не інформує.

Водночас військово-повітряні сили США в Європі та Африці заявили, що «до інциденту був залучений американський військовослужбовець», не уточнивши, який саме стосунок він має до катастрофи.

Катастрофа сталася під час міжнародних авіаційних навчань «Чисте небо-2018», які розпочалися 9 жовтня і за планом мають тривати до 19 жовтня.

Загалом до навчань залучено понад 40 літальних апаратів, десятки зенітних ракетних комплексів і засобів радіотехнічних військ.