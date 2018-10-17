Не вистачило долі секунди на катапультування – Мамчур про падіння Су-27

Прокуратура вилучила льотну документацію українського винищувача Су-27, який напередодні зазнав катастрофи під час міжнародних навчань в Україні. Триває допит свідків. Під час падіння літака обидва пілоти загинули. Командиром екіпажу був полковник Повітряних сил ЗСУ Іван Петренко. Другим членом екіпажу був військовослужбовець Повітряних сил Нацгвардії США. Про цю трагедію говорили у програмі «Ваша Свобода» генерал-лейтенант запасу, колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України Ігор Романенко, експерт Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко та військовий льотчик, командир 204-ї бригади тактичної авіації у 2013–2014 роках Юлій Мамчур.