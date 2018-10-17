ЗСУ про катастрофу Су-27: другим членом екіпажу був американський нацгвардієць

Військовослужбовець Повітряних сил Національної гвардії США був другим членом екіпажу літака Су-27, який розбився напередодні у Вінницькій області, повідомило Командування повітряних сил Збройних сил України.

Імені загиблого військові не уточнили.

Згідно з повідомленням, командиром екіпажу був полковник Іван Петренко.

Військовий літак Су-27 упав у Вінницькій області близько 17:00 16 жовтня біля села Уланів. Обидва пілоти загинули.

Військово-повітряні сили США в Європі та Африці заявляли, що «до інциденту був залучений американський військовослужбовець», не уточнивши, який саме стосунок він має до катастрофи.

Катастрофа сталася під час міжнародних авіаційних навчань «Чисте небо-2018», які розпочалися 9 жовтня і за планом мають тривати до 19 жовтня.

Загалом до навчань залучено понад 40 літальних апаратів, десятки зенітних ракетних комплексів і засобів радіотехнічних військ.