Падіння Су-27: бортові самописці знайшли – Лисенко

Бортові самописці з літака Су-27, який впав під час військових навчань у Вінницькій області, знайшли, повідомив речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко. За його словами, слідчі та процесуальні дії тривають.

Лисенко також зазначив, що наразі військові прокурори, які розслідують справу, вже опитали понад 40 свідків.

«Триває робота з вилученою льотною документацію. На місці події закінчується зібрання останків загиблих, після чого планується призначення судової молекулярно-генетичної експертизи. Також вже призначені судово-медична експертиза та судова експертиза нафтопродуктів (для дослідження зразків палива, яким заправлявся літак)», – каже Лисенко.

За його словами, засідання комісії Міністерства оборони з технічного розслідування катастрофи будуть відбуватися від завтра щодня у місті Старокостянтинів Хмельницької області.

Військовий літак Су-27 упав у Вінницькій області близько 17:00 16 жовтня біля села Уланів. Обидва пілоти, українець і американець, загинули.

Катастрофа сталася під час міжнародних авіаційних навчань «Чисте небо-2018», які розпочалися 9 жовтня і за планом мають тривати до 19 жовтня.

Загалом до навчань залучено понад 40 літальних апаратів, десятки зенітних ракетних комплексів і засобів радіотехнічних військ.