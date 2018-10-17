Учасники навчань «Чисте небо» вшанували пам’ять загиблих пілотів Су-27

На військовому аеродромі міста Старокостянтинова на Хмельниччині учасники багатонаціональних навчань «Чисте небо — 2018» вшанували пам’ять загиблих пілотів екіпажу літака Су-27УБ, який зазнав катастрофи у Вінницькій області під час виконання навчально-бойового польоту, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

«Особовий склад як української сторони, так і американської висловили співчуття, а також зазначали, що найкращим вшануванням нашим побратимів буде продовжити навчання та виконати завдання, які визначені планом навчань», – вказано в повідомленні.

Військовий літак Су-27 упав у Вінницькій області близько 17:00 16 жовтня біля села Уланів. Обидва пілоти, українець і американець, загинули.

Розслідування обставин трагедії триває.

Катастрофа сталася під час міжнародних авіаційних навчань «Чисте небо-2018», які розпочалися 9 жовтня і за планом мають тривати до 19 жовтня.

Загалом до навчань залучено понад 40 літальних апаратів, десятки зенітних ракетних комплексів і засобів радіотехнічних військ.