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12 Листопад 2018, Київ 13:28
Новини | Політика

МЗС: один із найбільших аеропортів світу почав використовувати назву Kyiv

МЗС започаткувало акцію #KyivNotKiev на початку жовтня

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Міжнародний аеропорт Афін, один із найбільших у світі, почав використовувати назву столиці України міста Київ коректно, повідомляє у Twitter українське Міністерство закордонних справ.

МЗС започаткувало акцію на початку жовтня. У ході кампанії МЗС звертається, зокрема, до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev).

Під час перебування України в складі СРСР в англомовних засобах інформації закріпилася транслітерація назви української столиці у спосіб, який відповідав російській вимові, тобто Kiev. Українська влада наполягає, що правильно передавати назву близько до вимови, властивої українській мові, тобто Kyiv.

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