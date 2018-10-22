Чи змінився Kiev на Kyiv? Результати кампанії, спрямованої на міжнародні медіа

(Рубрика «Точка зору»)

Так приємно читати новину на «Голосі Америки» про одержання незалежності української православної церкви від Москви і бачити український варіант Kyiv замість російського – Kiev. В цей момент відчувається подвійна перемога. Здається, що кампанія МЗС #KyivNotKiev принесла свої результати. Водночас погляд на проблему коректного написання залишається реалістичним – до перемоги ще багато роботи. Далеко не всі міжнародні медіа почали використовувати правильну форму Kyiv, а міжнародні аеропорти стабільного віддають перевагу російськомовній транслітерації Kiev.

Проблему використання правильної форми транслітерації українських міст латиницею не вдається вирішити уже протягом 27 років незалежності України. Лише у 2010 році Кабінет міністрів України на нормативному рівні закріпив правила транслітерації українського алфавіту латиницею. Після цього в Україні почали поступово переходити на використання правильної форми, але і сьогодні в нас подекуди можна зустріти неправильну транслітерацію. У світі досі усталеною є практика використання форми Kiev, яка не змінилася навіть після ухвалення відповідного рішення 10-ї конференції ООН зі стандартизації географічних назв.

Змінити ситуацію неодноразово намагалися українці. Остання показова ініціатива – створення Радіо Свобода спеціальної довідки «Kyiv not Kiev» для іноземних вболівальників, які приїхали до Києва на Лігу чемпіонів. До вирішення проблеми долучилося Міністерство закордонних справ України і запустило комунікаційну кампанію #CorrectUA. Першим етапом кампанії стало звернення до міжнародних медіа із закликом писати #KyivNotKiev.

#KyivNotKiev – якщо переконувати, то креативно

Ідея кампанії #KyivNotKiev – згенерувати меседж до міжнародних медіа писати назву столиці України правильно. Протягом 2 тижнів МЗС та українці направляли звернення до 10 провідних англомовних медіа світу із текстом «Please, write #KyivNotKiev».

«МЗС спільно з мільйонами українців звернулися до провідних світових ЗМІ з проханням вживати назву столиці України коректно. Це унікальна та безпрецедентна за своїми масштабами онлайн-кампанія в історії сучасної України. Ми створили справжній вірусний проект», – зазначає т.в.о. начальника Управління публічної дипломатії Анатолій Соловей.

В період проведення кампанії соцмережі були переповнені контентом #KyivNotKiev. Користувачі активно репостили картинки, які МЗС щодня публікувало про одне медіа із списку 10 запланованих, масово ставили на свої фото профіля у Facebook спеціально створену рамку #KyivNotKiev. Було запущено ролик про неправильне написання Києва міжнародними медіа. До кампанії долучилися лідери думок. Так міністр закордонних справ України Павло Клімкін поставив рамку для свого профілю у Facebook. В.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун підтримала кампанію своїми постами у Twitter. Народний депутат України Єгор Соболєв також закликав писати #KyivNotKiev. Неординарно написав про кампанію постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба, запостивши #KyivNotKiev у прив’язці до сумок з відповідним принтом, які випустив український бренд Inspired Bags.

​Чи вдалося переконати?

Кампанію підтримали тисячі українців, а хештег #KyivNotKiev побачили близько 10 мільйонів користувачів соцмереж. Міжнародні медіа отримали тисячі звернень від українців.

Поки що складно оцінити, чи відреагували медіа на прохання України і почали писати Київ правильно. Варто зазначити, що BBC рухається у вірному напрямку. Це відзначив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у своєму Twitter: «Радий, що ВВС здається щось почуло про нашу кампанію #CorrectUA і пише назву нашої столиці правильно: #KyivNotKiev. Дякую!»

Водночас ситуація з іншими міжнародними медіа залишається неоднозначною. У період проведення кампанії статті із правильним написанням Kyiv виходили на Euronews, The Guardian, Al Jazeera, але деякі медіа все ж притримувалися неправильних чи подвійних стандартів написання – New York Times, Reuters, Al Jazeera.

Не тільки медіа, а й аеропорти

Ще одним результатом кампанії #CorrectUA, хоча й прямо незапланованим, стало запровадження правильного написання англійською мовою Kyiv кіпрськими міжнародними аеропортами Ларнака та Пафос.

Такі зміни у написанні української столиці міжнародними аеропортами є суттєвим кроком вперед, оскільки практично всі аеропорти світу використовують неправильну форму Kiev.

Робота з аеропортами та іншими міжнародними транспортними хабами має стати наступним етапом кампанії #CorrectUA обіцяють в МЗС. Також планується запустити комунікацію щодо правильного написання інших українських міст – #OdesaNotOdessa та #KharkivNotKharkov.

Марія Довбенко – менеджер кампанії #CorrectUA, Центр стратегічних комунікацій Stratcom Ukraine

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода