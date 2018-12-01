«Укрзалізниця»: усі пасажири встигли на свої рейси, попри поломку поїзда до «Борисполя»

Усі пасажири встигли на свої рейси, попри поломку рейкового автобуса до аеропорту «Бориспіль», повідомив в.о. голови «Укрзалізниці» Євген Кравцов на своїй сторінці у Facebook.

«Щодо ситуації з рейковим автобусом, який зробив вимушену зупинку з технічних причин. Усі пасажири встигли на свої рейси. Одного пасажира переєстрували на завтрашній рейс до Дохи. «Укрзалізниця» просить вибачення за незручності», – повідомив Кравцов.

Він додав, що затримок у графіку руху рейкового автобуса наразі немає.

Прес-служба «Укрзалізниці» зазначила, що компанія «детально розслідує причини технічної несправності, що виникла, та докладе максимуму зусиль для неповторення прикрої ситуації».

30 листопада почав роботу залізничний експрес від головного київського вокзалу до аеропорту «Бориспіль». За словами представників уряду, дорога має займати 35 хвилин.

Зранку 1 грудня один з поїздів не зміг продовжити рух потягу через поломку.