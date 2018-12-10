Британія може скасувати Brexit: рішення суду надихнуло супротивників виходу з ЄС

Лондон – Суд Євросоюзу ухвалив рішення, що Сполучене Королівство може скасувати свій вихід із Європейського союзу, навіть не потребуючи для цього дозволу інших 27 країн-членів ЄС. Згідно з рішенням суду, все це стане можливим без жодної зміни нинішніх умов членства Великої Британії у Євросоюзі. Це стало наслідком роботи групи британських політиків, які виступають проти Brexit, які виступили з ініціативою, аби Британія в односторонньому порядку скасувала свій вихід з ЄС, проти чого заперечували, як британський уряд, так і керівництво Європейського союзу. Саме у світлі цього британський прем’єр Тереза Мей відкладає голосування в парламенті, яке було спрямоване на затвердження її угоди про вихід з ЄС.

Сполучене Королівство внаслідок цього рішення Європейського суду отримало законні підстави для зупинки Brexit шляхом простого скасування задіяння Статті 50 статуту Євросоюзу про вихід країни з ЄС. Раніше, буквально минулого тижня, європейські правничі консультанти оприлюднили своє рішення, що Британія має цілковите право і може скасувати своє рішення про вихід з ЄС навіть на цій пізній стадії процесу, більш ніж 2 роки по тому, як у Сполученому Королівстві внаслідок референдуму було ухвалено рішення вийти зі складу Європейського союзу.

Це рішення суду Євросоюзу, офіс якого розташований в Люксембурзі, також постає надзвичайно важливим з огляду на те, що воно може стати на заваді виходу Британії з ЄС без укладення угоди про це з Євросоюзом, навіть якщо б угоду, яку уклала з Брюсселем прем’єр Тереза Мей, було б відкинуто під час голосування у британському парламенті.

У своїй судовій ухвалі, яку було оприлюднено у 10 грудня вранці, колегія європейських суддів заявила, що це суперечитиме угодам Європейського союзу, коли ЄС змушуватиме країну до виходу з ЄС проти волі цієї країни. Ба більше, суд Євросоюзу пішов навіть далі, заявивши, що Сполучене Королівство може скасувати задіяння Статті 50 статуту ЄС, якщо період процесу виходу з ЄС буде подовжено. Це, на думку оглядачів, є дуже важливим, бо ж означає, що у Великій Британії може бути проведено ще один референдум або загальні вибори, результат яких може призвести до скасування самого Brexit.

«Коли країна-член ЄС повідомляє Євросоюз про наміри вийти з Європейського союзу, так, як це зробило Сполучене Королівство, країна-член може просто в односторонньому порядку також і відкликати цей намір», – йдеться у заяві суду ЄС у Люксембурзі.

Суд також зазначив, що будь-яке відкликання наміру про вихід з ЄС має бути здійснено внаслідок демократичного процесу, згідно з національними конституційними вимогами. У Сполученому Королівстві Верховний суд ухвалив, що спершу для задіяння Статті 50 статуту ЄС буде необхідним відповідне рішення британського парламенту. Те саме може бути застосовано і до процедури відкликання наміру вийти з Європейського союзу.

Ця ухвала європейського суду стала однією з найшвидших за часом розгляду справи за цілу історію існування цього судового органу. Справу було подано до суду Євросоюзу групою активістів руху проти виходу Британії з ЄС, які спочатку подали позов до суду Шотландії, звідки вже справу було передано до суду в Люксембурзі. Попередньо точилося багато суперечок і припущень щодо законних підстав для можливого відкликання активізації Статті 50 статуту ЄС про вихід країни-члена з лав Євросоюзу, бо ж, власне, формулювання тексту Лісабонської угоди з цього питання було дещо двозначним.

Загалом, припинення активізації Статті 50 може стати на заваді тому, аби Сполучене Королівство залишило Європейський союз. Водночас, якщо Британія таки залишить ЄС, то можливий поновлений вступ до Європейського союзу має відбутися вже за умов Статті 49, де подаються звичайні критерії та механізми для країни, яка прагне стати членом ЄС.

Рішення суду ЄС активізує кампанію проти Brexit

Водночас, новина про рішення європейського суду надала помітного поштовху кампанії проти Brexit. Баронесса Марґарет Бекетт, чільний прихильник громадського руху «Вибір народу», який виступає за проведення другого референдуму з питання членства Британії в ЄС, сказала, що ухвала суду в Люксембурзі стала підтвердженням того, що британці і надалі мають змогу вирішити: чи прийняти нинішній статус Британії як члена Євросоюзу, бо ж існують всі законні підстави і надалі залишатися членом Євросоюзу, чи ж погодитись на угоду прем'єра Терези Мей про вихід з ЄС, яка є « поганою новиною і несе у собі великі негаразди».

Провідний британський правник Джо Моем зазначив, що рішення суду Євросоюзу постає чи не найважливішою справою в сучасній правничій історії Британії. На думку Моема, референдум про членство у ЄС 2016 року у Британії був би ганебним навіть для «бананової республіки», відтак, настав час для британських законодавців згадати, для чого вони прийшли до парламенту і поставити інтереси держави вище своїх особистих амбіцій.

Тим часом, речник британського уряду наголосив, що британське керівництво ознайомилось із рішенням суду ЄС, проте це рішення у жодному випадку не змінює чіткої урядової політики на задіяння Статті 50 статуту Євросоюзу. Британці, за словами урядового речника, надали внаслідок референдуму чіткий план залишити Європейський союз, і керівництво Сполученого Королівства має наміри виконувати цей план.