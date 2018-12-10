Британія може в односторонньому порядку відмовитися від Brexit – суд

Суд Євросоюзу в понеділок ухвалив, що Великобританія в односторонньому порядку, без узгодження з іншими країнами, може відмовитися від свого наміру вийти з ЄС.

Рішення суду було прийнято за день до голосування в Палаті громад британського парламенту щодо угоди про вихід Британії з ЄС. Більшість спостерігачів вважає, що план прем’єр-міністра Терези Мей не знайде схвалення в парламенті.

Мей намагається переконати членів парламенту підтримати договір, стверджуючи, що в разі відмови Британії загрожує нестабільність. Проти угоди, однак, мають намір голосувати не тільки противники Brexit, але і частина його прихильників з лав Консервативної партії, які вважають документ невигідним для Лондона.

Поки неясно, що відбудеться, якщо парламент відкине договір. Як пише газета The Times, в разі поразки Мей може очікувати голосування про довіру їй як лідерові консерваторів. Одним з претендентів на те, щоб кинути їй виклик, називають колишнього міністра закордонних справ Бориса Джонсона. Серед можливих варіантів розвитку подій – продовження переговорів з Брюсселем, дострокові парламентські вибори або повторний референдум про Brexit.

Противники виходу Британії з ЄС вітають сьогоднішнє рішення Європейського суду, оскільки воно передбачає, що кабінет міністрів теоретично може просто відкликати своє повідомлення про вихід з ЄС до 29 березня 2019 року.

Минулого місяця уряд Мей погодив угоду з Брюсселем, яка встановлює, що Британія вийде з Європейського союзу в березні 2019 року, однак цей документ повинен бути затверджений британським парламентом.

Лейбористи, ліберальні демократи, демократична юніоністська партія й деякі депутати з Консервативної партії, до якої належить і Мей, виступають проти угоди.

Комітет Палати громад з питань Brexit заявляв, що ці домовленості не дають достатньо ясності чи впевненості стосовно майбутнього країни й описав ситуацію як «величезний крок у невідомість».