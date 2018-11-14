Кабінет міністрів Великобританії схвалив проект угоди про Brexit

Кабінет міністрів Великобританії на засіданні 14 листопада схвалив проект угоди про вихід країни з Євросоюзу. Про це повідомила прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей журналістам.

Засідання тривало п’ять годин.

Мей назвала досягнуту угоду такою, що найкраще відповідає інтересам королівства,

Глава уряду має завтра виступити з заявою з цього питання у парламенті.

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Через деталі угоди по Brexit Мей зіткнулася з критикою у своїй Консервативній партії. Опозиційна Лейбористська партія заявила, що буде протистояти будь-якій угоді, яка не зберігає «ті самі» економічні вигоди з ЄС, які Велика Британія має на даний час.

Тереза Мей раніше заявляла, що, якщо угоди не вдасться досягти, Британія вийде з ЄС без неї. Запланований термін виходу з Євросоюзу – 29 березня 2019 року.

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