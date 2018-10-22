Мей заявила, що угода щодо Brexit узгоджена з Брюсселем на 95 відсотків

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що Лондон і Брюсселі узгодили 95 відсотків угоди про вихід Сполученого королівства з Європейського союзу.

«Є одна реальна проблема, яка залишилася, але значна. Ми гарантуємо, що повернення до жорсткого кордону між Північною Ірландією та Ірландія не відбудеться», – зазначила вона, виступаючи у нижній палаті парламенту Великобританії 22 жовтня.

Мей підкреслила, що Британія представила власний план з митної території, і ЄС активно співпрацює з Лондоном щодо нього.

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Сполучене Королівство, як очікується, залишить Європейський союз до кінця березня 2019 року. Однак досі неясно, чи вдасться Лондону і Брюсселю до цієї дати домовитися про умови виходу і що станеться, якщо угоди досягти не вдасться.

У липні британський уряд представив проект угоди про вихід із ЄС, згідно з яким країна продовжить дотримуватися європейських стандартів у низці економічних сфер й отримає право на необмежену торгівлю сільськогосподарськими товарами на Європейському єдиному ринку. Євроскептики розкритикували його як занадто «м’який» і невигідний.

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Британська преса раніше повідомляла про те, що позиції Терези Мей в кабінеті міністрів похитнулися після невдалих переговорів з Євросоюзом. Прем’єр, однак, наполягає, що про провал говорити ще рано, і заявляє про готовність до виходу Британії з ЄС без будь-якої угоди (так званого «жорсткого «Брекзиту»). Проти таких заходів виступають лейбористи й інші опозиційні сили.