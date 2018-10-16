Туск заявив, що Brexit без угоди зараз «більш імовірний, ніж будь-коли»

Президент Європейської комісії Дональд Туск заявив 16 жовтня, що країнам ЕС слід бути готовими до виходу Великобританії без укладення угоди.

Він зазначив, що цей сценарій зараз «більш імовірний, ніж будь-коли раніше».

На минулих вихідних завершилися невдачею чергові переговори про недопущення встановлення жорсткого кордону між Північною Ірландією і Ірландією після Brexit.

Голова Єврокомісії підкреслив, що підготовка до Brexit без угоди не означає припинення спроб досягти домовленостей між Лондоном та Брюселем.

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«Це виявилося складніше, ніж деякі, можливо, очікували. Тим не менш, ми повинні залишатися сповнені надії та рішучості, оскільки є бажання продовжувати ці переговори з обох сторін», – сказав Туск.

Сполучене Королівство, як очікується, залишить Європейський союз до кінця березня 2019 року. Однак досі неясно, чи вдасться Лондону і Брюсселю до цієї дати домовитися про умови виходу і що станеться, якщо угоди досягти не вдасться.

У липні британський уряд представив проект угоди про вихід із ЄС, згідно з яким країна продовжить дотримуватися європейських стандартів у низці економічних сфер й отримає право на необмежену торгівлю сільськогосподарськими товарами на Європейському єдиному ринку. Євроскептики розкритикували його як занадто «м’який» і невигідний.

Британська преса раніше повідомляла про те, що позиції Терези Мей в кабінеті міністрів похитнулися після невдалих переговорів з Євросоюзом. Прем’єр, однак, наполягає, що про провал говорити ще рано, і заявляє про готовність до виходу Британії з ЄС без будь-якої угоди (так званого «жорсткого «Брекзиту»). Проти таких заходів виступають лейбористи й інші опозиційні сили.