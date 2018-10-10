Перший міністр Шотландії про Brexit: єдине рішення – стати незалежною країною

Вирішити проблеми Шотландії, пов’язані з виходом Великобританії з Європейського союзу, може незалежність. Про це заявила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен, виступаючи на з’їзді своєї партії.

«Наше рішення залишитися в Європейському союзі проігноровано. Компромісний план шотландського уряду для збереження єдиного ринку відкинуто. Прохання про участь у переговорах (по Brexit – ред.) відхилено. Це – не партнерство, це – контроль Вестмінстеру», – підкреслила Стерджес.

Вона додала, що Лондон може протистояти незалежності Шотландії, але не може заперечувати право регіону на вибір.

«Єдине рішення – стати незалежною країною», – зазначила міністр.

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Попереднє голосування про незалежність у Шотландії відбулося у вересні 2014 року. Тоді близько 55% шотландців вважали за краще залишитися у складі Сполученого Королівства.

У 2016 році більшість шотландців прорголосували за те, щоб залишитися у ЄС.

Офіційним днем виходу Великої Британії зі складу Євросоюзу є 29 березня 2019 року, після цього почнеться так званий «перехідний період», який триватиме до 2021 року.