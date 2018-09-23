Мей: Британія зберігатиме стриманість у переговорах про вихід із ЄС

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що Лондон зберігатиме стриманість у переговорах із Європейським союзом про умови виходу країни з блоку.

«Настав час зробити те, що правильне для Британії», – сказала вона в інтерв’ю, яке оприлюднила газета «Санді експрес».

«Настав час бути холоднокровним. І настав час зберігати стриманість», – додала вона.

21 вересня Мей заявляла, що переговори про вихід Британії з ЄС зайшли у глухий кут. 22 вересня британський міністр закордонних справ Джеремі Гант в інтерв’ю медіакомпанії «Бі-бі-сі» закликав лідерів Євросоюзу «відступити від краю прірви» і піти на компроміс у цих переговорах.

Раніше Європейський союз відкинув вирішальні частини пропозицій британської прем’єрки щодо угоди про вихід. Президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що план Терези Мей непрацездатний.

Велика Британія на загальному референдумі у червні 2016 року проголосувала за вихід із Євросоюзу. Цей вихід відтак має бути завершений до кінця дня 29 березня 2019 року. Але переговори про умови цього виходу тривають досі, і поступу в них мало.

Деякі проєвропейські політики вимагають провести новий референдум щодо виходу Британії з ЄС. Мей наполягає, що другого референдуму не буде і що відсутність будь-якої угоди про вихід буде кращою, ніж «погана» угода. Багато британців непокоїться, що вихід без узгоджених умов спричинить економічний хаос.